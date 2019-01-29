玩具反斗城倒閉 讓2018年美國玩具銷售額衰退2%

2018 年 的玩具產業表現真的很不好。根據一份最新報告，玩具製造商 60 多年來首次沒有反具反斗城 (Toys R Us) 加入營業行列，整體產業的銷售額在去年下降了 2%。

根據市場研究公司 NPD Group 的數據，去年美國消費者在玩具上花費了 216 億美元，低於 2017 年購買人型玩偶、洋娃娃和遊戲的 220 億美元。

NPD 集團副總裁兼行業顧問 Juli Lennett 表示，去年玩具反斗城清算之後，人們對該產業的走向進行了大量猜測，其中一些預測甚至出現兩位數的下降。

考慮到去年整體產業的變化，Lennett 認為 2% 的降幅仍屬「穩健的表現」。玩具反斗城在 6 月關閉前約占所有玩具銷售額的 10% 至 15%。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 表示，NPD 的數據意味著玩具銷售額在第 4 季下降了 6%，這表明零售商只能填補玩具反斗城留下的市場大餅中的 35%。

雖然包括 Target (TGT-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 甚至藥店在內的許多零售通路在過去的購物假日季中擴大了他們的玩具展售，但 2018 年展示玩具的貨架仍遠遠少於前幾年。貨架空間的流失嚴重影響到絨毛玩具、建築積木和運動型玩具等物品。

對失去玩具反斗城的懷舊情緒在去年年初推動了玩具銷售，但這還不足以推動全年銷售。根據 NPD 的數據，上半年玩具銷售額成長了 7%。 Wissink 表示，上半年約有 6.5 億至 7 億美元的玩具銷售額被提前反映。

NPD 表示，由於 MGA Entertainment 的 LOL Surprise 娃娃，孩之寶 (HAS-US) 的漫威玩具和美泰 (MAT-US) 芭比娃娃的銷售，推動了人型玩偶、洋娃娃和工藝品的銷售成長。

Wissink 在研究報告中表示，「雖然重返玩具反斗城的規模明顯低於初步預測，但這與預期的差距是事前就已的，並已反映到當前的股價中。」現在的重點應該是減少庫存的速度以及 2019 年的前景展望。

據《紐約郵報》報導，雖然玩具反斗城的店面已經關閉了好幾個月，但據報導，一群前玩具反斗城的高層主管已經與玩具製造商聯繫，為這個玩具品牌制訂一個復出計劃。