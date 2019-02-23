若川普拿歐洲車開刀 傳歐洲將對Caterpillar、Xerox、Samsonite進行報復

一位高階歐盟官員週五表示，倘若美國川普總統對歐盟開徵汽車關稅，那麼 Caterpillar (CAT-US) 的卡車、 Xerox (XRX-US) 的機器以及 Samsonite 的行李箱，這些美製產品將面臨歐盟報復性關稅。

該官員不願透露姓名，因歐洲委員會這份報復名單仍為機要秘密。

對應川普「美國第一」的做法，歐盟採取雙管齊下的方式，除了同步關稅報復以外，歐盟也正努力合作一項有限的跨大西洋商業協議，以期遏止美國對歐洲汽車和汽車零件開徵關稅。

歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 週五表示，「如果針對我們的汽車和汽車零件開徵關稅，這是我們所不想看到的事，我們內部已經開始準備一份重回平衡的清單。」他在週五與歐盟各商務部長開會討論後稱「大家完全同意這樣做。」

德國、奧地利、英國和義大利的汽車產業對美國的直接需求曝險最大。

歐盟委員會上個月表示，如果川普以國安為由對歐洲汽車開徵關稅，歐盟就會攻擊價值 200 億歐元 (227 億美元) 的美國產品。

針對川普開徵的金屬關稅，歐盟也對 28 億歐元的美國進口產品進行報復，包括哈雷摩托車、Levi Strauss & Co. 牛仔褲和波本威士忌等。目前該委員會成員拒絕透露報復清單上的任何美國產品。

據外媒統計，Caterpillar 去年營收約莫 22% 來自歐洲、非洲和中東。該公司發言人 Corrie Scott 表示，「公司在自由貿易環境中競爭最激烈，希望政府領導人戮力為全體實現正面結果。」

Samsonite 北美部門總裁 Lynne Berard 不願立即回應置評請求。