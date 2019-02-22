日本1月工具機訂單金額年減18.8% 連續4個月衰退

日本工作機械工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在週四 (21 日)，公布了 2019 年 1 月的工具機訂單金額 (快報值)。年減 18.8% 為 1254 億 200 萬日圓，連續 4 個月較去年同期表現遜色。

來自美國市場的訂單金額年減 5.9%，也是近 2 年來首次低於去年同期。而來自中國市場的訂單，則是連續 11 個月出現負成長。在來自美國市場的需求上，似乎已經沒有成長的空間。

日本 1 月的工具機訂單總金額為 1254 億 200 萬日圓，出口方面年減 20.4% 為 786 億 2000 萬日圓。

在來自美國的訂單方面，與景氣狀況較為貼近的，一般機械用工具機訂單成長了 1.4%；來自汽車製造業的訂單減少 17.9%，表現惡化。而向來表現穩定的航空、造船、運輸用機械的工具機訂單，更是大幅減少 25.8%。

汽車製造業用工具機 (圖：AFP)

JMTBA 的天野正義專務理事，在 21 日的記者會上表示，「來自美國的訂單金額雖然減少，但是訂單來自該國中小型製造業、建設機械、醫療相關產業等。這樣的表現並不算差。而與截至 2018 年秋季的表現來看，是稍有退步」。

約占日本出口工具機出口額 2 成的中國市場，在 1 月的訂單金額年減 52.3% 為 166 億 1700 萬日圓。連續 11 個月遜於去年同期，長期以來未見起色。但是與上月 (2018 年 12 月) 相較則是月增 10.4%，連續 2 個月呈現上揚。

天野專務理事對中國目前的動向表示，「在 1 月農曆春節前的需求增加，影響了訂單金額表現。在現在就判斷中國市場已過了低點，還言之過早」。認為在需求方面的調整，還會維持一段時日。

而在來自日本國內的訂單方面，年減 15.9% 為 467 億 8200 萬日圓。在中美貿易戰的影響下，使得未來的經濟情勢無法明朗。而日本中小企業在即將展開的補助措施上路前，對設備投資採取觀望態度，也多少造成了影響。