歐股盤前─觀望美中貿易談判結果 指數期貨走揚

市場持續觀望美中貿易談判結果，今 (22) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週五下午 3 點 05 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.15%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.08%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.08%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.91%，深證成指上漲 2.36%；南韓 Kospi 指數上漲 0.083%，日經 225 指數下跌 0.18%；台股收漲 3.39 點，至 10322.92 點。

美中貿易談判傳新進展，據悉，雙方正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

此外，美國總統川普，預計於美東時間週五，會見中方主談人、中國國務院副總理劉鶴。

歐美經濟數據表現不佳，再度引發投資人對全球經濟成長趨緩的疑慮，昨日美股收黑，標普 500 指數終止「連 3 漲」。

週四標普 500 指數收跌 0.4%，至 2774.88 點；道瓊工業平均指數收跌 0.4%，至 25850.63 點；那斯達克指數收跌 0.4%，至 7459.708 點。

美國商務部數據顯示，去年 12 月耐久財訂單月增 1.2%，增幅低於市場預期；美國全國地產經紀商協會 (NAR) 資料指出，1 月成屋銷售月減 1.2%，依年率計算為 494 萬戶，未及市場預期，並創 2015 年 11 月以來新低。

歐元區 2 月製造業採購經理人指數 (PMI)，數值為 49.2，不僅跌破榮估值，還創 68 個月新低；IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，2 月歐元區經濟成長，仍趨近停滯狀態，首季國內生產毛額 (GDP)，可能只有 0.1% 的成長。

另一方面，脫歐協議持續在英國國會卡關，歐盟已預期，英國首相梅伊可能會被迫提出，展延脫歐 3 個月的請求。