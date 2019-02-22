Sony大徵才 劍指AI、計算機科學領域學子

索尼 (6758-JP) 在週四 (21 日) 表示，為了確保公司將來在研發上的優勢，將擴大在海外的大學進行徵才，尤其是在 AI 人工智慧及計算機科學領域上，表現斐然的美國卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University，CMU)、中國北京大學等，來自各國一流學府的優秀人才，都將積極進行招募。但是索尼並未確切表明將招募多少外籍員工。

負責該公司研究開發業務的勝本徹常務表示，「新的人才將垮域國界，不論來自何處，只要是優秀的人才，我們都想要」。計畫在印度理工學院、中國北大及清大，還有美國 CMU 等院校進行徵才。

美國的大型 IT 企業為了吸引優秀的人才加入，常採用的策略就是銀彈攻勢。在薪資方面，索尼的池山一誠採用部統括部長表示，「薪資結構是今後的重大課題。這是無法避免的」。表示將檢討在待遇方面的制度，期盼在相關條件上，能與全球的大型 IT 企業互相抗衡。

索尼也在 21 日公布了 2020 年的新人招募數量為 400 名，維持與 2019 年同樣規模。其中 8 成新人都具有技術背景，4 成新進員工將被指派到影像感測器等半導體相關部門。負責基礎技術開發的研發中心，將增加 2 成人力。

在 2019 年春天錄用的所有新人，都將接受資料分析的基礎知識等相關研修。勝本常務表示，在 AI 及資料的活用上「讓所有員工都能理解是很重要的」，期望提升員工們的技能。

索尼 (6758-JP) 今 (22) 日在東京股市表現，下跌 0.51% 股價 5313 日圓。