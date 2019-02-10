〈豬年產業景氣展望〉工具機產業庫存去化告段落 下半年需求可望回溫

工具機產業從去年下半年起，受到美中貿易戰影響，需求動能開始轉弱，不過，上銀 (2049-TW)、程泰(1583-TW) 均認為，從產業景氣轉弱的時間點來看，此態勢預期將持續一年，今年下半年在市場庫存去化告一段落後，需求可望出現回溫，下半年營運將較上半年走揚，對產業景氣仍未太過悲觀看待。

展望今年，上銀董事長卓永財認為，第 1 季受到大環境需求趨弱，加上淡季影響，營運將較去年第 4 季衰退，第 2 季雖不會明顯回溫，但預期將優於第 1 季，且目前已看到東南亞地區需求明顯增加，預期下半年在市場庫存去化告一段落，產業轉型或遷產線到東南亞的新設備需求帶動，營運表現可望優於上半年。

不過，卓永財也坦言，今年營運具挑戰，要成長不容易，「覺得很興奮也充滿鬥志」，美中貿易戰雖使產業飽受衝擊，但上銀歷經過去幾年的充分準備，可藉此展現實力，盼今年營運能適度成長，目標為營收年增率達雙位數。

程泰指出，去年下半年起，受到美中貿易戰影響，客戶訂單轉趨觀望，但目前包括中國、東南亞等地，訂單需求已逐步回溫，其中，與去年下半年美中貿易戰剛爆發時相較，中國市場訂單量已回流 1 至 2 成。

展望今年，程泰表示，上半年產業景氣可能持續偏弱，若從去年下半年起產業景氣轉弱的走勢來看，預估此情況會延續一年，下半年可望出現回溫情況。目前在手訂單約 7 至 8 億元，訂單能見度看至本季，雖然景氣動能看來偏弱，但沒有疲弱到太過嚴重，預期今年營運將與去年持平。

雖然去年受到美中貿易戰影響，使亞德客接單與營運受衝擊，不過，其位於台南樹谷園區的第 8、9 棟廠房，仍將按照原投資計畫進行，主要生產滾珠螺桿、電動缸等產品，今年第 2 季將完工投產，而台南第 6、7 棟生產微型線軌的廠房，也已陸續投產，並將持續在中國寧波與佛山等地擴充產能，今年產值目標挑戰 50 億元，惟美中貿易戰仍是最大變數。

東台 (4526-TW) 今年業務著眼五軸機與自動化生產線，持續開拓航太與 3C 產業客戶，目前已接獲龐巴迪航太五軸機訂單，今年將開始出貨，有助於東台推進在航太應用領域的成長動能，除航太領域外，東台今年也將積極拓展東南亞等新興市場的機車應用產品，並將在墨西哥設立子公司，搶攻北美市場。

受到美中貿易戰影響，東台表示，已觀察到部分台商有意轉單至東南亞，也有部分台商出現回流，東台也因此受惠轉單效益。整體而言，今年成長仍將落在中國市場，但會積極開發新興市場，並將提高毛利率表現，預期今年營收將與去年持平，但在產品組合優化帶動下，毛利率可望優於去年。