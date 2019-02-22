宇隆新料號訂單挹注 今年營運可望穩定成長

宇隆 (2233) 去年 10 月以來受到客戶拉貨動能放緩，單月營收滑落至 2 億元以下，隨著新料號帶來新訂單，加上客戶回補，元月營收已回到正常水準，展望 2019 年，汽車、醫療及腳踏車事業穩定成長，估全年業績將可逐步提升。宇隆去年第四季受到中美貿易戰影響終端消費力道，也間接造成宇隆的訂單成長動能不如原本預期。宇隆指出，儘管沒有正式出貨北美的訂單，但間接還是受到中美貿易戰的干擾，使得去年第四季單月營收跌落至 2 億元以下。



宇隆自結元月營收為 2.32 億元，月增 25%，年增 2.37%。受到新料號訂單仍逐年攀高，加上既有料號拉貨回復，有助公司營運維持成長。



法人指出，宇隆去年每股盈餘約 7.3 元，預估今年汽車、醫療及腳踏車事業穩定成長，估全年業績將可逐步提升。