宇隆拉高汽油引擎及非引擎零件佔比 明年下半年有望重啟成長動能

宇隆 (2233) 受商用車銷量下滑及乘用車整體市場表現不佳下，使得產能利用率下滑，法人估，宇隆今年每股盈餘約 7 元左右，明年隨汽油及非引擎佔比提升，下半年可望重啟成長動能。中國商用車受到中美貿易戰影響，使得中國企業擴張有所減緩，導致商用車銷量下滑。不過長期來看，中國國務院於 7 月提出加強淘汰老舊車輛政策，意指未來將加速淘汰國三以下車輛，法人指出，預估未來 3 年內帶來近 300 萬輛的汰換需求，產業趨勢長期仍樂觀。



中國商用車從 6 月開始呈現下滑態勢，跟市場原本預期今年有將近 5 到 10% 成長落差，因此，宇隆引擎件的營收預估恐將下滑 6%，加上變速箱也受到乘用車市場不佳而成長減弱，在整體產能利用率下滑及毛利率受到壓力下，法人估，宇隆下半年毛利率將下滑至 38%，全年營收僅約成長 3.5%，每股盈餘約 7 元左右。



宇隆原本以供應汽油內燃機零組件為主，為搶攻電動車零組件商機，目前也積極發展與電動汽車共用零組件，包括煞車系統及底盤懸吊系統零件，藉以因應市場變化。其中，煞車系統零件，預期明年會有一定的成長空間。



此外，宇隆也深耕醫療、自行車及新領域的拓展，包括「NN」客戶的胰島素注射筆管，已送樣完成；新客戶史密斯（Smiths Medical）醫療注射泵產品持續加入。此外，旗下東莞信豐廠，規劃設立醫療產品專區，主要是為未來擴大醫療零件生產預做準備。



展望明年，宇隆近期佈局柴油外的零件，以分散風險，持續發展在汽油引擎、非引擎零件之佈局，但今年引擎件預估仍佔營收約 40%，因此仍受影響，預估明年隨著聯合電子出貨持續增加，在非柴油零件部分佔比將逐步提升，加上持續拓展商用車外零件，明年下半年將恢復成長動能。