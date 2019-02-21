翔宇生醫今年持續拓展市佔率 盼中國市場損平、台灣維持獲利

翔宇生醫 (6539-TW) 今年在全球保健機能性食品與醫美美容保養的龐大市場需求帶動下，將在中國與台灣市場提升市佔率，總經理張麗綺表示，今年盼中國市場能達到損平，台灣則維持穩定獲利，整體營收預估維持雙位數成長，且今年預計取得 2 項保健食品健字號。

翔宇生醫成立於 2011 年，過去以幹細胞領域相關研究的生醫事業處、保養品與保健食品銷售、DV SPA 美容保養通路三大事業體並進，並於去年 7 月將生醫事業處分割，獨立成為向榮生技，未來翔宇將專注於消費市場的生醫生技服務，包括醫材供應、DV 保健食品與保養品銷售、DV SPA 美容保養通路服務等。

日前翔宇生醫旗下自有品牌「DV 笛絲薇夢」保健食品布局，已涵蓋養顏美容的「醇養妍」，調節身體機能與促進體內環保的「喜樂纖」、「纖先暢」、「蔬暢輕飲」、「聰蓉活力飲」，及滋補養氣青春有型的「墨墨黑」等 6 款產品。

展望今年，張麗綺表示，公司成立至今，每年營運均穩定成長，目前保健產品營收占比最大，其次為醫材、保養品，今年預計能取得 2 項健字號，其中一個為降體脂的保健食品。

翔宇生醫在過去 2 年擴張營業額到一定規模後，去年下半年開始整合通路資源，今年將採取精準行銷策略，著重獲利表現，盼今年營收成長可維持雙位數。

張麗綺看好，在全球保健機能性食品與醫美美容保養的龐大市場需求帶動下，可望推升自有品牌 DV 在台灣與中國提升市佔率，今年盼中國市場能達到損平 ，台灣市場則維持穩定獲利。