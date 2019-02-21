【華冠投顧】關鍵決勝點 帶您切入起漲前

今天是 108 年 2 月 21 日，上市大盤收在 10319 漲 47 點，成交量 1238 億，上櫃收在 137 點漲 0.16 點，成交量 353 億。股王大立光今天收在 4150 漲 55 元，權值王台積電收在 236.5 元漲 2 元，人氣王國巨收在 381 漲 8 元；依照大盤結構來說，台積電攻過年線與半年線反壓同時大立光盤中再刷新高價；國巨神龍擺尾拉抬就是要挑戰 400 元。今天最關鍵的是鴻家軍一反頹勢，由偏空的格局站穩所有短期均線的支撐。台股在大型股的撐腰下偏多格局依然不變，可以合理預期為摩台指結算行情拉升作準備，接下來的交易日會現新的輪動，讓更多低基期的權值股有所表現。大盤指數再度創新高，但是若大盤不能出現類股輪動則會出現量能不濟，多方維持寸步走漲態勢但指數空間不大，觀察股東會的題材是否能將高現金殖利率大型股作推升。

第一檔持股追蹤：揚明光 (3504)，今天帶量跳空拉出突破盤整區的長紅棒。上午 10 點前就漲停板鎖住，尾盤鎖單量有 2915 張。以氣勢來看，多頭有心挑戰百元價位讓 3000 多張的空單回補在高檔。股價強勢站上年線反壓，預估是一波到底的強勢攻擊，操作策略也是將來急漲時就獲利入袋。

第二檔持股追蹤：昇陽半導體 (8028) 薄膜化高功率晶圓的領導廠商是所有 5G 產業的上游。今日最高價 46.9 元創近日新高，唯一美中不足的是成交量只有 3346 張讓股價呈現橫盤的狀態。短期趨勢偏多不變，股價持續在 5 日均線之上強勢整理。估計近期格局：「有量就漲，無量則盤。」以週 K 線圖來看，預估股價發動點應該在下一週。因為明天仍然要消化投信不穩定的賣盤，同時讓過熱的融資散戶不再加碼。短目標價會超過 52 元的看法沒有改變。

第三檔持股追蹤：旺宏 (2337) 公告元月營收月增 10.6％達 22.60 億元，表現略優於市場預期。面對市場 NOR-flash 因為中國廠商擴產造成價格下跌，但旺宏近年來積極卡位車用電子市場有成，並獲得一線車廠及車用電子廠的採用，全球每台新車都有內建旺宏晶片。去年全年 EPS 將近 5 元，可視為高殖利率權值股。今天股價開平走高拉尾盤收在最高 20.55 元。預計近期有機會挑戰半年線壓力 21.5 元，多方樂觀的預估突破盤整區高點 22.85 元不會是難事。

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3504 揚明光的技術面走勢：包含了操盤作單基礎的三大要素，量、價、勢。股價近期在週、月與季移動平均線之上持續盤整，今天漲停板挑戰年線反壓，以形態學來看：長達 4 多個月整理期間本日結束，股價帶量跳空突破下降趨勢線；漲停鎖死後一價到底無懼年線反壓，這是最霸氣的強多走勢，將是直接挑戰百元關卡價的攻擊波。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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