

◆盤勢分析

1. 由於歐美經濟數據不佳，加上能源類股領跌，美股結束近期多日的漲勢，最終四大指數漲跌幅介於 - 0.74%~-0.35%。其中，科技股普遍漲多後拉回，NIVIDA、美光、FB、谷歌下跌超過 1%，APPLE、亞馬遜、AMD、台積電 ADR 微跌。特斯拉因被美國《消費者報告》權威期刊自推薦名單剔除，股價下跌 3.74%。

2. 周四加權指數平高盤開出，但因亞股走弱與台股面臨前波 (10/11) 跳空缺口的技術性心理反壓，盤中一度翻黑震盪。惟接近午盤傳出中美有望簽署貿易備忘錄，美期與亞股轉強，加上 2330 台積電、2317 鴻海、1101 台泥等權值股推升下，台股緩步走高，終場加權指數收 10,319.53 點，上漲 47.07 點，漲幅 0.46%。

3.OTC 指數早盤開高，盤中回到平盤附近震盪整理，終場收 137.27 點，上漲 0.12%，未能越過早盤高點，但仍維持沿五日線之上碎步走高，目前短線上方壓力為 140 點，下方支撐為 127.97 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收連續第四根紅 K 棒，再創反彈新高。

(2) 量能：成交量微縮至 1238.30 億元，後續上漲仍須維持 1100 億元成交動能。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔轉上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 52.23 億元；外資 + 48.48 億元、投信 - 3.63 億元、自營 + 7.38 億元。

5. 電子類股 (類股輪動快速，資金轉向二線、股價低基期)

(1)IC 製造、設計：權值龍頭股 2330 台積電延續周四走勢，收盤再創反彈波段高，類股漲勢擴延至 5347 世界、2337 旺宏、2449 京元電。

(2) 光學、PA：三星發表新機，多鏡頭成主流，3008 大立光、3406 玉晶光周四股價維持強勢，市場資金轉入 3504 揚明光、3019 亞光、6209 今國光、3059 華晶科。三星 5G 第二季面市，帶動 PA3105 穩懋、2455 全新股價盤中緩步走高。此外，4979 華星光連續兩日爆量創波段新高。

6. 非電子類股 (補漲型股票)

(1) 水泥：受惠年後開工需求增加，中國大陸水泥價格回穩，配合族群股價位置低，1101 台泥、1102 亞泥周四股價上漲超過 1%。

(2) 金融：短線台股漲幅已大，市場保守性資金進駐漲幅落後的金融股，2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金尾盤量出拉升。

7. 重點訊息：

(1) 訂單轉強 頎邦 Q1 不淡 Q2 更旺: 蘋果 iPhone XR 降價後銷售轉強，晶片拉貨動能回升，加上三星、華為等 Android 陣營進入新機晶片備貨旺季，整合觸控功能驅動 IC（TDDI）及薄膜覆晶（COF）等封測訂單轉強，5G 市場起飛又帶動射頻 IC（RFIC）封測訂單回溫，封測廠 6147 頎邦第一季營運不淡，法人預估營收僅季減低個位數百分比，至於第二季接單轉旺，營收將創歷史新高。

(2) 華新科好猛去年賺４個股本: 被動元件廠財報拉開序幕，MLCC 二哥 2492 華新科率先公布 2018 年財報，全年稅後純益大賺 197.07 億元，等於一年賺三年，年增 654.8％，每股稅後純益 40.75 元，所有的財務指標均創下歷史新高紀錄。儘管 2018 年獲利恐觸頂，然而下跌之後的 MLCC 價格仍高於過去十年的平均價，目前本土法人預估華新科今年 EPS 仍上看 25 元。

(3) 台灣百和 越南新廠 Q2 投產: 9938 台灣百和宣布將斥資在越南黎明春第三工業區籌設新廠，預定第二季可部分生產織帶鞋帶及黏扣帶等產品，等廠區染整廠完成後，預定第三季將全面量產，希望拚新廠完工的一年後，越南廠總產能可增加 10～20％。

