【倫元投顧】今日光學族強力竄起，顯示投機力轉進

◆盤勢分析

台股在平盤附近遊走、尾盤拉高，但中小型股的輪動節奏並未中斷，今日光學族強力竄起，顯示投機力轉進，由於光學股多屬車用鏡頭，如 3362 先進光、4976 佳凌、3019 亞光等，甚至做車燈的 3346 麗清都動了，可見這個族群已成為盤面重心。從大盤成交量能維持 1200 億元以上可知，觀望買盤已陸續進場，也說明市場人氣正逐漸回升，雖然被動元件族群還沒獲得市場共識，但人氣在盤面四處尋找短打標的︰風力發電、挖礦、生技、遊戲等都有短暫表現，甚至近日轉向折疊機題材，加上今日車用光學的崛起，顯示多頭嘗試利用點火維繫人氣；是故，只要盤面都有熱點、且並非「一日行情」，台股可望持續震盪走高。

從大環境來看，美國聯準會 Fed 會議紀錄顯示出 “鴿派” 基調，即對於升息態度轉趨保守，更重要的是，決策官員承諾近期內將宣布一項停止縮減其 4 兆美元資產負債表規模的計畫(暫停縮表)，這部分對於股市而言是大利多，雖然美股反應平淡，但有助於資金轉向亞洲新興市場，台股亦將趁勢崛起。回到盤面，除了光學族表現亮眼之外，以 5G 為訴求的 PCB 也越來越強(如 6213 聯茂、2383 台光電、6278 台表科等)，不過 5G 題材自去年 Q4 發酵，從散熱、光通訊、網通走到 PCB，迄今應進入末段結構；目前則應關注可能發酵的新題材，車電相關、矽智財及被動元件是主要看好方向。

楊天迪 分析師

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