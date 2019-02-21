消息面忽多忽空難捉摸 澳幣再度上演暴漲暴跌

澳幣近一個月來成為全球波動最大的主要貨幣，周四更是在亞洲盤短短兩個小時內，波動幅度達 1%。

受到多空交集消息的影響，澳幣又再演出暴漲暴跌的戲碼，首先是澳洲發布就業數據意外強於預期，推動澳幣飆升 0.6%，迫使空頭部位平倉；但隨後西太平洋銀行 (Westpac Banking) 經濟學家表示，澳洲央行可能降息兩次，不到一小時內，就又轉為大跌。

不過，就在空頭重新聚集尋求布建新的部位之時，又傳來路透社報導，美中兩國正在起草可能的貿易協議的框架，在風險偏好升溫下，再次提振了澳幣，使得跌幅收斂；但緊接著中國大連港口宣布年底前禁運澳洲煤炭，又衝擊澳幣走低。

Rabobank 駐香港的亞洲金融市場研究主管 Michael Every 表示，澳洲經濟正陷入一半與中國息息相關、一半與西方緊密聯繫的局面，隨著兩方角力，澳幣將會在多空在不同的方向上被拉扯。

事實上，澳幣已經陷入了拉鋸戰，利空因素的交集下使得這個對全球經濟不確定性很敏感的貨幣劇烈震盪，在中美貿易戰持續、央行轉向鴿派以及鐵礦石價格顯露扭轉跡象之際，對沖基金和投機性投資人在多空兩端加碼押注較勁。

Every 認為，對於交易員來說，這些多空因素交互影響下，意味著交易澳幣的機會更多了，而且在沒有監管機構的積極干預下，意味著澳幣在下行走勢中，將加大波動幅度。