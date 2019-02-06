澳幣應聲大跌1.4%.. 澳央行總裁洛威：失業率若惡化 降息值得考慮

週三 (6 日) 澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 (Philip Lowe) 發表演講表示，澳洲央行目前調整利率的「可能性並不大」，目前利率前景看起來更均衡，而澳洲央行調整利率的重要參考數據即是澳洲失業率，但按照目前澳洲經濟的現況看來，該行繼續維持基準利率在歷史低點 1.5% 一段期間的機會相當高。

洛威表示，若失業率進一步下滑、薪資成長加快，那麼澳洲央行當然有理由升息，但是若失業率上升且通膨成長停滯，甚至降息也是值得考慮的選項，預期澳洲央行利率前景是均衡的，洛威暗示升息機會下降、降息機會升高的發言一出後，截至週三 (6 日) 台北時間午盤 16 時 30 分許，澳幣兌美元是應聲暴跌 1.42% 至 1 澳幣兌 0.71 美元。

澳幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

市場經濟學家解讀，洛威此次的發言是大出市場意料之外，因此前澳洲央行已不斷向市場溝通升息的可能性，甚至市場預期下一次澳洲央行召開利率會議，即可能出手升息，但從週三 (6 日) 洛威的發言看來，目前澳洲央行升息與降息的機會，似乎更接近平衡。

洛威並在該場演講上表示，目前澳洲房價修正幾乎是無可避免，但強調房市修正之風險仍是可控，同時洛威並同意，澳洲央行若降息將導致澳幣進一步下跌，但該行相信，降息將可以進一步支持澳洲經濟走穩。

洛威並預期，澳洲 2019 年晚些時候通膨率將升抵 2%、2020 年底估升抵 2.25%；並預期澳洲 2019 年 GDP 增速為 3.0%、2020 年為 2.75%。

近日加拿大皇家銀行 (RBC) 出具研究報告指稱，估計目前全球波動性最高的貨幣即是澳幣，因澳幣與中國經濟高度相關，而中國經濟現正因嚴重遭受美國貿易關稅所打擊。

RBC 外匯分析師 Elsa Lignos 在報告中寫道：「目前澳幣幾乎有 70% 的功用可以拿來作為新興市場貨幣的風險指標，而其中的原因就是因為大部分風險來自中國經濟。」