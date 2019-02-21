【馮冠華專欄】氣氛甚佳，屠熊誘因仍大

2 月 21 日推介 - 小米（1810）

1) 上日港股市況總結 ：

港股週三顯著造好，盤中最多曾升約 371 點，最終收報 28514 點，上升 285 點並重拾 250 天線。全日成交按日上升約 12% 至 1087 億。滬深港通總成交額按日上升約 20% 至 139 億，流向仍是淨流出，金額約 7.9 億。北向仍為淨流入，金額回升至約人民幣 47.6 億。

藍籌 43 升 5 跌 2 持平。板塊方面，農業及牧業、大灣區、澳門博彩、手機設備、中資劵商、中資電訊、教育、5G、石油、黃金、資源、航空、燃氣及出口股等多個板塊造好。國泰（293）在盈喜公告下大升約 8%，中國人壽（2628）在大行報告推動下也上漲逾 4%。友邦（1299）、領展（823）及多隻本地地產也創 52 週新高。相反，醫藥股普遍仍有沽壓。

做空方面，佔大市成交維持在 13.6%。牛熊証街貨最新比例為 60:40，重貨區方面，熊証上移至 29000-29049，昨天的重貨區 28600-28649 仍有不少數量。牛証則上移至 28100-28149。

簡評 ：雖然上證昨天只能反覆靠穩，但在新一輪貿易談判、聯儲局公佈 1 月議息紀錄之前以及消息面不多之下，港股卻能以過千億成交配合升勢，表現令筆者咋舌。是川普放暖風關税有機會押後，或是資金因大灣區而湧入則不得而知。筆者覺得最合理的解釋，是美滙下跌及人民幣走強所致。黃金、資源、航空及紙業板塊的強勢更是直接由此而起。風險胃納上升下，連過去幾年都沒有影響金融市場的中國一號文件，也令昨天的中港農業、牧業及養殖業大漲。氣氛之佳，甚至連有不利消息的騰訊（傳停止提交新手機遊戲的版號審批申請）也可從跌轉升。從最新的熊証分佈和昨天港股的強勢看，再上升屠熊的誘因頗大，若 A 股能配合則上升便更合情理。

最近看到英國、德國和紐西蘭對採用華為的設備態度有所軟化，這亦可成為市場另一個拐點。5G 所帶來的商機無限，若華為的 5G 被多國認可使用，中國的科技板塊真的不可同日而語，這亦令美方在貿易談判上的籌碼再減少；換句話說，美方在談判的霸氣相信會收斂，令達成協議的機會也提高。

在多隻藍籌創一年新高，板塊禾雀亂飛下，股價落後的公司應先多看一眼，特別是一些之前強勢而在最近進入疑似消化期的。在筆者的觀察名單中，創維（751）、信利（732）、俄鋁（486）、金界（3918）及特歩（1368）等都可留意。小米（1810）是另一類，股價積弱而久，昨天發布新手機（見點 3）可能成為炒賣借口，且看這短綫投機能否奏效。

2）美股上日市況總結 ：

聨儲局 1 月會議紀錄偏鴿，美股三大指數週三再小幅上升，當中道指收升 63 點或 0.24%，標指及納指則分別上升 0.18% 及 0.03%。納指更錄 8 連升。美滙指數約持平在 96.52。十年期債息上升至 2.648%。紐約期油上升 1.4% 至 56.9 美元。港股 ADR 上升 28 點，相當於恆指 28542 點水平。

3）個股訊息 ：

小米集團 (1810) 昨天發布新手機「小米 9」，標準版售價 2999 元 (人民幣．下同) 起，透明版售價 3999 元起，「小米 9」採用高通驍龍 855 處理器、三星 AMOLED 頂級屏，並支援屏下指紋及小米 AI 美顏等功能。

澳優乳業 (1717）預期，截至去年底止，全年盈利介乎 5.7 億元(人民幣 ‧ 下同) 至 5.9 億元，按年增幅介乎 85% 至 91.5%。盈利增加主要是自家品牌嬰幼兒配方牛奶粉及羊奶粉產品的銷售額持續增加。

港交所（388）公布，已簽訂意向書，擬收購深圳市融匯通金科技有限公司（融匯通金）51% 股權。融匯通金是一家技術服務提供商，業務涉及交易所市場、金融監管領域的技術和數據應用等領域。交易有待簽署正式交易協議。各方預期在 2019 年第二季完成交易。

領展（823）昨日再宣布以 66 億元（人民幣，下同）代價，收購深圳福田福華路新怡景商業中心商場連停車場，將作長線投資，並會以內部資金及現存借貸進行融資收購，估計會於今年 3 月份完成交易。領展估計完成收購後，其經調整債務相對資產總值的比率，由原來的 11.4%，提高至 14.5%。現時該盤已全面出租，每月租金收入為 2378.8 萬元，按年合計相當於交易總代價的年租金回報率 4.33 厘。

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