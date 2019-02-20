【鐘國忠專欄】還有紅包行情?! Q1行情可望維持熱度

(一) 台股跟隨國際股市上漲

農曆新春開紅盤之後，台股行情大致上都如先前所預期! 如農曆長假前最後一天收紅小漲 (小漲 0.57%)、新春開紅盤首日漲(上漲 1.39%)、新春開盤首周漲(上漲 1.33%) 與外資歸隊大買等，此次台股行情上漲，除美中雙方先前釋出善意，也跟台股股市交易習慣有關，封關與開紅盤等日子過往幾乎都是喜歡見紅作收，然有不少投資人，卻因 Q4 全球股市走勢不佳，裹足不前而讓本身無法在本次跌深上漲行情賺到紅包。

事實上，這也難怪多數人會如此想，因為國際股市變化大太，如美股 S&P500 指數，1 月單月大漲 7.87%，為 2015/10(8.30%) 單月以來新高，但 2018/12(-9.16%) 又是近年來單月大跌最大月份，二個月間變化完全截然相反走勢。至於大中華地區部分，港股 1 月單月大漲 8.11%，自 2016 年以來，僅次於 2016/3(8.71%) 與 2018/1(9.92%)，大概平均 1 年才出現如此單月大漲 8% 以上的情況，而上證也單月大漲約 3.64%，帶動台股 1 月同步上漲 2.11%。

(二) Q1 行情仍可望維持熱度

近日時序已來到元宵節，各地區花燈展慶祝之下，很快地，第一季時間也過了約一半，台股年初以來大漲，雖然未來指數再漲空間變小，但不代表台股行情將變淡，筆者將從二個角度分析供給各位作參考:

1 市場信心回穩仍有限：儘管台股自低檔上漲以來近 900 點，且融資金額也開始增加，但幅度不多，目前融資水位仍低於去年底的 1263 億元，加上外資才剛買超，市場賣壓有限，較大賣壓只在部分個股波段漲幅逾 2~3 成者，隨著市場資金充沛，未來行情會將偏類股輪動，而不會馬上大幅下跌。

2.Q1 指數可望上漲：筆者在前幾期曾提過，目前正處美中貿易休兵期，加上過去 2000 年以來，Q1 台股上漲機率高達約 7~8 成，是一年四季當中上漲機率最高的一季，平均漲幅約有 5.24%，過去這幾年當中，僅有 2003 年 (-2.95%)、2005(-2.18%)、2010(-3.27%) 與 2011 年(-3.22)% 等四年是下跌，最高季跌幅為也僅為 2010 年的 3.27%，因此 Q1 行情可期待而不看淡。

另外，過去 2012、2011、2008、2007 與 2000 年當年度 Q4 收黑，可發現次年度 Q1 全都上漲，去年 Q4 下跌約 11.6%，目前第一季已過了一半，除非第一季後半段，行情急轉直下，否則行情仍可維持熱度，但因從低檔上漲迄今近 900 點，因此上漲空間不如先前，且目前指數都在月線與季線之上，拉回幅度也有限，第一季應可維持過往維持『年度 Q4 收黑，次年度 Q1 全都上漲』的走勢!

整體而言，年後紅包行情仍在延續中，但行情愈來愈小包了，年前已有一大包，年後迄今又有一大包，如果尚未賺到此次紅包行情，元宵後的一小包行情，投資人仍宜好好把握。