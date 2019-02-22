【馮冠華專欄】慎防週五平盤潮！

2 月 22 日推介 - 信德集團（242）

1) 上日港股市況總結 ：

港股週四走勢有如過山車，恆指低開 64 點後最多曾下跌 150 點，及後在上證及人民幣造好下又曾倒升 245 點；午後上證又轉升為跌，恆指升幅也一度全部蒸發。但 A 股收市後指數又慢慢回升，最終收報 28630 點，上升 115 點。全日成交按日上升約 6% 至 1150 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 6% 至 132 億，流向仍是淨流出，金額約 3.4 億。北向仍為淨流入，金額減少至約人民幣 23.2 億。藍籌 38 升 8 跌 4 持平。板塊方面，澳門博彩、汽車、光伏、醫藥、手機設備、煤炭、航空、軍工、油服及科技股表現較突出。

特別是兩隻受業績 / 盈喜帶動的，包括國泰（293）和聯想（992）。相反，教育板塊在做空機構狙擊新高敎（2001）下走弱。做空方面，佔大市成交下降至 11.8%。牛熊証街貨最新比例為 59:41，重貨區方面，熊証仍在 29000-29049，牛証再上移至 28300-28349。

簡評 ：雖然恆指昨天走勢峰廻路轉，但最終仍能背馳上證而報升確實不俗。指標上，藍籌升多跌少，板塊亦然；且做空比率大跌，成交也進一步上升，加上連續兩天高企於 250 天平均線上，甚至近日弱勢的醫藥板塊也能反彈，看多的仍似稍佔上風。但上週五中港股市的大調整還記憶猶新，港股在連升後又會否觸發週五平盤潮則有待觀察；筆者覺得上證能否重拾升軌，應是今天恆指走向的關鍵。

川普昨晚的新發文（見點 2）確實有趣。言語間已暗示美國在 5G 技術上的落後，亦相等於默認華為的領導地位。那一句「通過競爭贏得勝利，而不是阻止目前更先進的技術。」更可圈可點。這是否回應昨天提及的英、德及紐西蘭對華為的最新態度則不得而知。筆者同意他所指的「美國公司必須加緊努力。」，但問題是又有那一間大型科技上市公司願意投下巨資和時間去「救國」？看到昨天聯想的業績和股價表現、中興（763）、鐵塔（788）、舜宇（2382）和丘鈦（1478）等的強勢，5G 及科技概念股的狂熱理應持續。

澳門博彩股是昨天其中一個亮麗板塊。在沒有特別新聞下，強勢可能來自板塊落後、大灣區概念及 2 月愽彩毛收增長的憧憬。信德集團（242）是追落後的不錯選擇，雖然不是直接賭場經營者，但也間接持有少量的澳愽（880）。其業務如地產和交通運輸也和澳門相關，股價淨值比只是 0.35 倍，甚有重估空間。

2）川普昨晚在其推特帳戶留言：「我想美國盡快有 5G、甚至 6G 技術。它比現行的標準更強大、更快速、更智能。美國公司必須加緊努力，否則就會落後。沒有理由我們應該落後於未來明顯的趨勢。我希望美國通過競爭贏得勝利，而不是阻止目前更先進的技術。我們必須永遠是一切的領導者，特別是涉及非常令人興奮的科技世界！」

3）美股上日市況總結 ：

受 12 月耐用品訂單升幅比預期低影響，美股三大指數週四下挫；當中道指收跌 104 點或 0.4%，標指及納指則分別下跌 0.35% 及 0.39%。美滙指數反彈至 96.62，十年期債息上升至 2.695%。紐約期油下跌至 56.84 美元。港股 ADR 下跌 255 點，相當於恆指 28374 點水平。

4）個股訊息 ：

雅生活服務 (3319) 公佈，預期截至 2018 年 12 月 31 日止年度淨利潤約人民幣 7.5 億元，較 2017 年同期的人民幣 2.897 億元增長 158.89%。預期增長主要是由於集團物業管理在管面積的增加及多元化增值服務收入的上升，帶來利潤的大幅提升。

新高教集團 (02001) 發公告回應做空機構負面報告，認為有關報告所載的指控失實且有誤導性，集團指，現正編製一份詳盡的澄清公告以回應有關報告。

5）新股訊息：

內地房產商銀城國際 (01902) 今天起招股，每股招股價介乎 2 元至 2.48 元，每手 2,000 股，預期於 3 月 6 日於主板首掛。

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