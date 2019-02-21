〈財報〉Garmin全年EPS預測勝市場預期 股價刷10年新高

GPS 技術產品商 Garmin (GRMN-US) 周三 (20 日) 公布了今年全年營收和利潤預測，數字高於分析師預期，同時 Garmin 也公佈了強勁的第四季度業績，刺激股價上漲 17.04% 至 83.06 美元，股價創下 10 年新高。

Garmin 截至 12 月 29 日的第四季度財報顯示：

不計項目，EPS 達 1.02 美元，超過分析師平均預測的 0.80 美元。

淨營收成長約 4% 至 9.321 億美元，超過預期的 8.913 億美元。

在智能手機的崛起使汽車服務需求下滑後，Garmin 在過去一年中再次反轉業績。

這次的漲幅主要是由於對智能手錶和其他可穿戴健身設備的需求所帶動，這些設備可以追踪心率、卡路里、和寵物等資訊。研究公司 P＆S 的一份報告顯示，全球可穿戴健身器材市場有望在 2023 年實現 482 億美元的營收，其中包括健身追踪應用和無線健康監測設備的需求增長。

Garmin 的主要競爭對手為 Fitbit (FIT-US) 和 TomTom，但也面臨來自小米、蘋果 (AAPl-US)、華為、三星 (005930-KR) 等競爭。

財報季度裡，Garmin 的 5 個部門中有 3 個，航空、海運、和戶外，都公布了雙位數的營收成長。

其中，Garmin 的 ADS-B 產品需求強勁，該產品會顯示飛機的地理位置，並被美國監管機構要求 2020 年初全面使用。執行長 Clifton Pemble 表示，「ADS-B 繼續成為售後市場穩健表現的推動力，而新平台和有利的市場條件引領了 OEM 類別的成長」。

Garmin 股價趨勢圖

然而，由於對儀表板安裝的衛星導航設備需求減少，Garmin 汽車業務不佳，營收下滑了 28%。競爭對手 TomTom 於 2 月份也曾警告今年汽車收入增長將放緩。

對此，Garmin 近期一直仰賴其手錶和海洋相機事業群來抵消汽車部門的業績。其戶外部門的銷售額本季度增長了約 25%，預計 2019 年該事業群將成長約 10%。

展望未來

Garmin 預計，全年 EPS 約每股 3.70 美元，高於分析師預測的 3.52 美元。營收預計約 35 億美元，也高於分析師預測的 34.3 億美元。