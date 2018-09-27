台灣智慧錶市場具空間 Garmin擴大通路布局拚雙倍成長

台灣智慧手錶市場規模雖還不大，但成長速度相對一般手錶快速，Garmin 積極擴大通路布局，跨足百貨及精品鐘錶通路，希望衝高市占率，Garmin 亞太行銷協理林孟垣表示，目標在未來 1 年內可以雙倍成長。

林孟垣指出，根據日本的統計數據，去年一般手錶的產值是智慧手錶的 33 倍，但是智慧錶的成長速度快，Garmin 目前要搶的就是一般手錶的市場，根據市調公司的統計，台灣目前智慧一季約 2 萬支，但這只是統計主要通路及電商，實際上的數字應該更多，目前台灣整體智慧錶市場規模還不大，還有很大的成長空間。

林孟垣表示，看好台灣智慧錶成長潛力，積極布局不同的通路，開發新客群，與目前和百貨通路包括新光三越、SOGO 合作，成功導入原本對智慧手錶不感興趣的族群購買；另外，也進軍精品鐘錶通路，進駐全台精光堂百貨專櫃。

以各品牌目前在台灣智慧手錶的市占率來看，林孟垣說，根據第 2 季的統計，Garmin 與蘋果 Apple Watch 約是平分秋色，市占率都超過 2 成，Apple Watch 的價格約在 1.2-1.3 萬元起跳，且在這部分的市占稱霸，Garmin 則是從 5000 元到 3 萬元以上都有，但在 1 萬元以下、1.5 萬元以上幾乎都是 Garmin 的天下。

林孟垣透露，蘋果 Apple Watch 銷售週期性相當明顯，尤其是新機效應更是突出，銷量會在每年第 3 季、第 4 季衝高，但在新機發表前 1 季則是下滑，Garmin 每季銷售相對平均。

林孟垣表示，智慧手錶相當重視睡眠功能，目前 Garmin 全球 3000 萬用戶中，有 6 成都戴著睡覺，Garmin 智慧錶特別在睡眠功能上更新，採用心律偵測搭配大數據，提供更有參考價值的睡眠資料，吸引消費者的注意。

根據 Garmin 內部統計所示，vivomove 系列產品以 22-35 歲年輕女性為首要購買族群，今 (27) 日宣布在台灣推出全新 vivomove HR 秋冬限定新色，積極搶攻女性市場。