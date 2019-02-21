〈財報〉類比IC廠Analog Devices 財測優預期 費半攻4個月高

類比 IC 廠 Analog Devices (ADI) 昨 (20 日) 於美股盤後公布會計年度第 1 季財報，營收表現與每股稀釋盈餘皆優於分析師原先預期，分別為 15.4 億美元與 1.33 美元，營益率則年增 1.4% 來到 29.6%，財報表現優於水準之上，帶領費城半導體指數攻上逾 4 個月新高。

數據顯示，ADI 第 1 季營收 15.41 億美元優於分析師先前預期的 15.1 億美元；非依據國際公認會計原則 (non-GAAP) 的每股稀釋盈餘 1.33 美元，優於預期的 1.28 美元；毛利率則較去年同期減少 0.9 個百分點至 67.5%。

ADI 執行長 Vincent Roche 表示，第 1 季營收落在財測預估區間上方，主要受惠於通訊市場穩健成長，因持續進行的 4G 技術升級與初步 5G 部署相關通訊晶片市場表現強勁。

其財測表現穩健，觸發了費城半導體指數成分股 Analog Devices(ADI.US) 週三股價上漲 2.49%，收在 106.82 美元。

2019 年第 1 季 ADI 通訊晶片銷售額年增 34%，達到 3.45 億美元，佔公司整體營收比重達 22%，為推動第 1 季財測表現的主力。其他如工業應用晶片、車用晶片，以及消費性晶片銷售額分別為 7.28 億美元、2.6 億美元與 2.08 億美元，年減分別達 7%、2% 和 21%。

展望本季，ADI 預估營收將落於 14.5 至 15.5 億美元區間，non-GAAP 每股稀釋盈餘會在 1.23 至 1.37 美元區間。

另外，分析師預估第 2 季營收和 non-GAAP 每股稀釋盈餘各為 15.2 億美元、1.3 美元。