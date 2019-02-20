傳蘋果計畫於2021年前 整合iPhone、iPad和Mac的App

根據《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 計畫於 2021 年前，將 iPhone、iPad 和 Mac 的 App 加以整合，藉以促進 App 開發，拉抬營收表現。

報導引述知情人士說法，稱這項名為「Marzipan」的計畫，主要目的在於，讓軟體工程師只要開發出 1 款 App，就可通用於 iPhone、iPad 與 Mac 等裝置上。

每款新 App，都可能替蘋果創造營收；《彭博社》先前的報導便指出，蘋果擬於 3 月底，宣布推出付費新聞訂閱和串流影音等 2 項新服務。

據悉，蘋果打算推出 1 款新型軟體開發套件，讓新開發的 iPad 應用程式，可套用於 Mac 電腦上，而這款新型軟體開發套件，最快將於 6 月舉辦的年度開發者大會 WWDC 上亮相。

《彭博社》引述 Macrumors 報導，稱今年的蘋果開發者大會 WWDC，舉辦日期為 6 月 3 日至 7 日。

蘋果計畫於 2020 年，將上述軟體開發套件的應用範疇，進一步擴大，讓 iPhone 的 App，也能以相同方式，轉換為 Mac 的 App；而其中最大的挑戰在於，兩者的螢幕尺寸，落差極大。

若 2021 年之前，蘋果能順利將 iPhone、iPad 與 Mac 的應用程式加以整合，開發人員就不必再把新的 App，提交給不同的 App Store，屆時將可直接從 Mac 電腦，下載 iOS 的 App。

消息人士強調，「Marzipan」計畫尚未定案，仍可能變卦；對於上述消息，蘋果發言人不願回應。