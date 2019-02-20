傳言屬實 伊坎手握Caesars約10%股票 計畫賣掉公司

據美國證交所 (SEC) 週二 (19 日) 公布文件顯示，華爾街知名激進投資人伊坎 (Carl Icahn) 擁有凱撒娛樂 (Caesars Entertainment)(CZR-US) 9.8% 的股份，這也證實了先前的報導，指伊坎買進這家公司，並正在遊說公司出售。

伊坎認為，公司目前最好的出路，就是賣給其他的賭場競爭對手，他計畫與其他股東討論這個看法。同時，他也呼籲公司在有機會這麼做之前，不要任命新的執行長。

在相關資料公布後，Caesars 股價急漲，週二收 9.62 美元，升幅 5.14%。

根據提交文件，伊坎認為公司股價被低估，他預計在年度股東會上，向董事會提名一批董事，朝「賣我」的做法前進。

去年，Golden Nugget 賭場老闆 Tilman Fertitta 向 Caesars 尋求可能的合併，據熟悉此事的人士表示，這筆交易對 Caesars 的估價約為每股 13 美元。

知情人士表示，Fertitta 已經收購了約 400 萬股 Caesars 股票，相當於不到 1% 的股份，因為他認為該公司被低估了。

Caesars 拒絕對此事發表評論。

Caesars 是全球最大的博彩娛樂公司之一，在美國 13 個州和 5 個國家擁有約 50 家賭場。公司於 2015 年申請破產，公司市值超過 60 億美元，長期債務約為 90 億美元，公司股價在去年跌約 45%。

伊坎認為，Caesars 持有理想的資產，而拉斯維加斯的前景也是積極的，不過他相信，該公司若落在其競爭對手手中，可以獲得更好的管理。