靜待Fed會議紀要美股開盤小漲 蘋果領漲尖牙股

週三 (20 日) 美股開盤微漲，幾乎沒有太大變化，市場靜待即將公布的聯準會 1 月會議紀要和美中貿易談判消息；2 年期美債殖利率出現下滑，華爾街喜憂參半。

台北時間週三 (20 日) 下午 11 點許，美股四大指數早盤表現：

美股道瓊指數上漲 20.54 點，或 0.08%，暫報 25911.86 點。

標普指數上漲 2.09 點，或 0.08%，暫報 2781.85 點。

那斯達克指數上漲 17.02 點，或 0.23%，暫報 7503.78 點。

費城半導體指數上漲 17.11 點，或 1.27%，暫報 1365.60 點。

自聯準會 (Fed) 1 月份會議對升息議題明顯轉「鴿」以來，美股主要指數均上漲超過 4%。

聯準會將於台北時間週四 (21 日) 上午 3 點公布 1 月會議紀要，而「是否結束縮表」將成為主要關注議題。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「本次會議記要可以說明哪些成員繼續抱持謹慎態度，哪些成員轉向更加強硬？市場並未對全年度升息提供定價，如果聯準會扭轉局面，那將對股市與債市產生影響。」

美國 10 年期公債殖利率小幅上漲至 2.646%、30 年期公債殖利率徘徊在 2.997%、2 年期公債殖利率下滑至 2.489%；公債殖利率與價格成反比。

近幾週殖利率有所下降，主因是全球經濟成長的擔憂，喚起華爾街投資者投入更安全資產的興趣。

Seaport Global Holdings 公債交易部主管 Tom di Galoma 表示：「我們應該了解聯準會立場是如此溫和，我的想法是，隨著資產負債表成為最終關注焦點，我們可以看到 2 年至 10 年期殖利率曲線再次趨平。」

隨著美中貿易代表週二 (19 日) 於華府開啟新一輪談判，投資者也在關注美中貿易談判的進展。

雙方都希望在 3 月 1 日提高關稅的最後期限前，解決長期貿易戰議題，預計本週四 (21 日) 登場的部長級貿易談判，將會重點討論貨幣政策與中國結構性改革議題。

川普稱， 3 月 1 日不是一個神奇的日子。(圖：AFP)

川普週二提到：「美中貿易談判非常複雜，目前進展得很好，我不能告訴大家確切的時間，但 3 月 1 日不是一個神奇的日子，很多事情都可能發生。」

FXTM 分析師 Lukman Otunuga 在一份客戶報告中寫道：「本週市場利多的消息將是美中雙方同意延長 3 月 1 日的最後期限，這將為兩國貿易政策上找到平衡，爭取更多時間。川普稱貿易談判非常複雜，目前的 3 月最後期限不是一個神奇的日子，這意味著達成突破性協議還有一段距離。」

個股開盤表現方面，蘋果 (AAPL-US) 早盤領漲尖牙股，漲幅達 1.3%、臉書開盤走高 0.75%；中概股表現亦不俗，阿里巴巴 (BABA-US) 揚升 1.15%；台積電 ADR (TSM-US) 大漲逾 2%。