遠雄今年新推案總銷上看317億元 遠雄房地產全年銷售目標365億元

遠雄建設 (5522) 看好房市買氣回升，今年計畫推出 11 個新推案，看好剛性自住需求，累計總銷上看 317 億，地點集中雙北市、龜山、清水等地區，最大案為新北中和案，至於豪宅及廠辦也將是 2019 年兩大銷售重點，至於遠雄房地產目標是 1 天 1 億元業績目標，希望全年銷售目標為 365 億元。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，2019 房市買氣回升「穩健成長」機會相當大，目前廠辦與廠房用地交易價量齊揚，工業區土地、廠辦受到台商回流設廠需求影響，熱度持續增溫。



張麗蓉指出，2018 年遠雄房地產短、平、快策略全省佈局策略相當成功，至於春節檔期，銷售總額逾 10 億元，至於熱銷三大主因包含：新北回溫、副都心和中和買氣出籠、北高豪宅熱銷、剛需宅買氣旺等。



張麗蓉表示，今年布局方面，除新推案的剛性自住需求外，豪宅及廠辦也將是 2019 年的兩大銷售重點，主要是 2019 中美貿易戰、2020 總統大選等變數影響買方進場信心，但目前房市擁有「低利率環境」、「九合一選後買氣回流」、「政府對台商招商引資」、「國內游資眾多」等四大利多，2019 房市買氣持續回升「穩健成長」機會相當大。另外目前廠辦與廠房用地交易價量齊揚，可見工業區土地、廠辦受到台商回流設廠需求影響，熱度持續增溫。