日媒觀察：「竹科們」眼中的美中貿易戰

《日經中文網》台北支局長伊原健作在週三 (20 日) 的最新刊文中表示，被外界稱為「台灣的矽谷」：新竹科學園區，在美中貿易戰的夾擊之下已經影響甚鉅，而台灣半導體業若過度依賴中國市場，那麼未來政策不確定性曝險的程度即越高，台灣企業在面對營收與風險之間的控制，早已成為一大課題。

竹科是台灣科技產業的重鎮，也是全球半導體產業的主要聚落，被外界稱為台灣的矽谷，對於美中貿易戰對台灣半導體產業之影響，竹科工程師們早對這個議題展開議論紛紛，甚至多位竹科工程師認為，中國半導體產業估能夠承受美國政府的巨大壓力，預測中國半導體產業仍將強勢崛起。

一位頻繁往兩岸的台灣半導體工程師表示：「技術會向資本集中，這是半導體的發展史，就好比目前的中國」，「對美國的半導體設備商來說，中國已成為最大的客戶，川普只是為了讓美國在談判桌上更有籌碼，暫時向中方施壓，並非真的想要打垮中國半導體產業」。

中興通訊 (ZTE) 自從年無法向美國採購半導體後，公司經營就陷入困境。美國政府在 2018 年 10 月，也禁止美國企業向晉華集成電路 (JHICC) 提供技術。川普也強烈批評中國企業竊取美國科技產業的技術。

但是中國不但沒有退縮，反而加強在扶植半導體業產業上的力道。許多的中國企業就提供優渥的條件，積極在國外挖角，未具名的工程師承認，「多次接到來自大陸的邀請，開出了目前的 2 到 3 倍的薪資。」

而台灣政府在國際社會面對中國的打壓下，也頻頻向美國靠攏。在美國對中方的制裁行動上，也採取配合的態度，台灣聯電 (2303-TW) 在 2018 年底停止對中國福建晉華的技術支援，就是台灣政府所下的指示，除此之外，工研院、資策會、國家研究院等，也陸續在 2019 年 1 月之後，表明禁止使用華為的設備。

然而台灣的民間企業卻有不同的聲音，因為對於台商來說，中國是最大的市場。如日月光董事長林文伯就曾在平面媒體上公開表示，台灣不該幫外人打自己小孩。

據台積電 (2330-TW) 的 2018 年度財報顯示，中國市場的銷售占比高達 17%，年增 6%。中國在市場上的所扮演的角色，也愈來愈重要。台積電的最高執行長魏哲家亦曾在 2019 年 1 月表示，「台積電是一家為所有企業作代工服務的公司」，表示對中國企業的重視。

伊原健作認為，中國的經濟發展緊連著多國廠商的未來。過度依賴中國市場，有可能帶來災難性的結果。可說是成也中國，敗也中國。如何另尋出路，將是各家廠商的共同課題。