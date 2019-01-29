遠雄簽下宜進南港玉成段總部合建案 全案總銷達59億元

宜進 (1457-TW)、光明絲織 (4420-TW) 等 2017 年投入 19.67 億元費用，購置 1639.57 坪土地，今 (29) 日與遠雄建設 (5522-TW) 簽約合建，將興建 15 層樓高廠辦大樓，預估總銷達 59 億元。

遠雄在此與宜進等公司簽約的合建案，預計投入合建金額 15.6 億元，規劃 2020 第 1 季取得建照，2023 年第 2 季完工，全案估總銷 59 億元，遠雄建設將分回 36%。

商用不動產市場持續熱絡，辦公室租金看漲，紡織股宜進集團 2018 年以來，大手筆買進 5 筆汐止區辦公大樓，包括遠雄建設雄汐止的「U Town」大樓辦公空間，交易金額合計達 27 億元，其中有 4 筆是向遠雄建設買進，一筆向國揚實業 (2505-TW) 購入。

宜進集團今日簽約合建開發的土地，為宜進實業、光明絲織及大田國際開發在 2017 年投入 19.67 億元費用購置 1639.57 坪的工三土地，換算每坪價格達到 120 萬元。

今日合建案完成簽約，分屋比例分別為宜進 29.3%，光明 21.0%，大田 13.7%、建方遠雄建設分回 36%，宜進指出，此台北市南港玉成段的選案，將做為集團企業總部及部份樓層進行出售或出租，以獲取利潤。