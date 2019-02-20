台商回流帶動需求 遠雄「U-TOWN」第2期Q2推案

去年以來，工業區土地及廠辦受台商回流設廠需求大增，交易熱度也持續上升，遠雄在 (5522-TW)) 汐止「U-TOWN」第 2 期計劃將在今年第 2 季公開銷售，總銷 21 億的南港廠辦新案跟緊著將會在 2020 年推出。

去年北台灣廠辦與廠房用地交易呈現價量齊揚，工業區土地、廠辦受到台商回流設廠需求影響，熱度持續增溫。依第一太平戴維斯統計，2018 年全台廠房交易金額達到 216 億元，年增率 47%，創近 10 年新高遠雄房地產總經理張麗蓉今 (20) 日表示，科技廠辦和辦公室的殷切需求，讓遠雄汐止「U－TOWN」第 1 期接近完銷，「U-TOWN」第 2 期計劃將在下一季公開銷售。

此外，張麗蓉指出，因商用不動產市場持續熱絡，辦公室租金看漲，遠雄預計於 2020 年推出南港廠辦新案，基地位置坐落成功路一段，基地面積 1639 餘坪，預估全案總銷 21 億元。

近兩年因中國大陸市場限污令、查稅、加上中美貿易戰大戰，不少台商將生產基地移回台灣以避戰火、降成本，這一股台商回流潮帶動了工業地產及豪宅的需求。遠雄今年有 4 筆豪宅銷售，包括新北副都心 - 遠雄九五、高雄 - 遠雄 THE ONE、新北中和左岸的水岸豪邸 - 遠雄香榭園，以及內湖五期重劃區的遠雄晴空樹。

此外，由宜進 (1457-TW)、光明絲織 (4420-TW) 等 2017 年投入 19.67 億元費用，購置 1639.57 坪土地，日前與遠雄建設簽約合建，將興建 15 層樓高廠辦大樓，預估總銷達 59 億元。

遠雄在此與宜進等公司簽約的合建案，預計投入合建金額 15.6 億元，規劃 2020 第 1 季取得建照，2023 年第 2 季完工，全案估總銷 59 億元，遠雄建設將分回 36%。

就今年的整體房市發展來看，遠雄預期台灣今年市場低單價、低總價將持續為市場主流。