鎧勝-KY Q2起可望重回獲利 激勵股價亮燈攻漲停

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 1 月營收寫下連續 3 個月年增率轉正的成績，加上第 2 季起可望重回獲利軌道，近 2 日獲外資買單敲進，今 (20) 日股價開盤跳空續上攻，盤中直奔漲停價 54.8 元鎖住，站穩所有短天期均線之上。

鎧勝受惠 MacBook Air 新機帶動需求，去年第 4 季營收季增逾 3 成，且在營收規模擴增下，iPhone 機殼業務並無進一步產能擴充，加上筆電業務量率提升，帶動第 4 季毛利率季增 1 成以上，營益率也成功轉正，單季順利轉盈，稅後純益 4.82 億元，每股純益 1.15 元，惟去年全年稅後仍虧損 17.02 億元，每股虧損 4.13 元。

展望今年，法人指出，鎧勝去年第 4 季至今還未有 iPhone 機殼出貨，因此近期 iPhone 需求疲弱的雜音，並未因此影響其營收動能，認為鎧勝可望在今年下半年 iPhone 新機問世時，展開 LCD 款 iPhone 舊款金屬邊框出貨，出貨量可望達 500 萬至 800 萬件。

法人預估，鎧勝今年營運成長動能將來自筆電機殼，筆電機殼營收年成長約 1 成，帶動整體毛利率水準回升，第 1 季可望達到損平，第 2 季就能重回獲利軌道。