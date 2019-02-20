光聖雙引擎拉動 今年營收拚增15% EPS上看3元

財訊快報 2019年2月20號13點58分

光通訊模組廠光聖 (6442) 去年本業逐季好轉，EPS 估逾 2.2 元，今年營運持續回升，1 月在 RF 射頻以及光通訊模組出貨增溫及去年 12 月有 4000 萬訂單遞延貢獻下，營收衝上 3.12 億元，年增率超過 3 成，預估首季營收超過 6 億元，全年將突破 30 億元，年增 10%~15%，EPS 挑戰 3 元。主要產品包括 RF 射頻以及光通訊模組的光聖，RF 市場穩健增長，未來 5 年，即 2019-2023 年，年複合成長率達 7.6%，產值將達 56 億美元。而隨著 5G 時代來臨，需要更多的頻段、頻寬和更密的無線站台與光纖網路，整體網路仍將需使用更高速，上看 25G 以上，且較 4G 需求更多的光收發模組。



走出 2017 年營運谷底，光聖去年本業持續回升，第四季合併營收 7.75 億元，較前一年同期成長兩成，法人預估毛利率將可望持續走升、上看 20%，雖業外少了匯兌利益，EPS 約 0.69 元。2018 年營收 28.05 億元，較前一年衰退 3.3%，EPS 約 2.2 元。



展望 2019 年，光通訊產品線持續擴大，除了 2.5G、10G PON 轉向中國以外市場，數據網 100G SR4 已量產、今年出貨看增，用於後傳網路連結利基市場的 mini ONT 解決方案，1G 已於去年推出，今年將推出 10G，加上 RF 市場穩健增長，全年將突破 30 億元，年增 10%~15%，EPS 挑戰 3 元。



1 月在 RF 射頻以及光通訊模組出貨增溫及去年 12 月有 4000 萬元訂單遞延貢獻下，1 月營收衝上 3.12 億元，年增率 32.4%，預估 2 月受工作天數影響較淡，首季營收超過 6 億元，EPS 約 0.4~0.5 元。