〈光聖法說〉明年新品放量出貨 營收估年增15% 獲利年增上看3成

光通訊模組廠光紅建聖 (6442-TW) 今 (30) 日召開法說會，公司看好明 (2019) 年 10G PON 以及 100G 新品可同步放量出貨，預估在 RF 連接器持穩成長下，明年營收可望年增 15%，獲利成長更上看 30%。

光聖指出，目前 10G PON，以及應用於資料中心的 100G 新品均開始量產，加上運營商對下世代的 10G PON 已有較積極、具規模的布建，均成推升營運成長的動能。

光聖指出，GPON 中國市場的需求雖逐年減少，導致供過於求、低價競爭狀況趨於激烈，但在新興國家與歐美地區卻逐年成長，未來也會將市場布局重心轉往歐洲。

此外，RF 連接器的部分，光聖指出，根據市調研究，RF 連接器市場到明年起到 2023 年的 5 年間，預估將以年複合成長率 7.6% 的趨勢持續持長，整體產值估將達 56 億美元，估計市場也講持穩發展。

由於現有光纖資源不足，而布建新光纖的成本相當高，目前一些運營商傾向利用現有的 PON 來建置 5G 無線接取網路 (RAN)，公司也推出 mini ONT，可以透過現有的 PON，與 5G 的小型基地台的光後傳網路連結，預計也將成為營運新動能。

光聖今年前 10 月營收 23.47 億元，年減 4.5%，其中前三季營收 20.3 億元，年減 10.1%，稅後純益 1.01 億元，年增 162%，每股純益 1.53 元。