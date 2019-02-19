文曄去年每股賺5.02元 Q1營收可望年增3～4成

IC 通路商文曄科技 (3036) 公布去年全年每股淨利 5.02 元的成績單，展望第一季，估單季營收可年增 3～4 成。文曄於今日召開法人說明會，公布 2018 年成績單，全年合併營收 2,734 億元，年成長約 44%，合併營業利益約 52.6 億元，年增約 34%，合併稅後淨利 27.8 億元，年增約 10%，全年每股淨利 5.02 元。



展望 2019 年第一季，預估營收將介於 650 至 700 億元間，與去年同期相比，成長約 31% 至 41% 之間，毛利率介於 3.3% 至 3.5% 之間，營業利益率則介於 1.4% 至 1.6% 之間。



第一季展望中，通訊領域因手機客戶進入庫存調整階段，季減幅度將高於整體平均，但維持強勁年增長；電腦領域預期將呈現個位數季增與大幅年增長；消費型電子預計將呈現雙位數季減但維持雙位數年增，工業與儀器預計將呈現個位數季減與雙位數年減；車用電子預計呈現雙位數季減與個位數年減。



展望 2019 年，文曄提到，整體經濟情勢及產業鏈上存在許多不確定因素，公司將致力於提升營運效率、優化營運管理系統、增強財務管控制度、強化人力資源管理，以深化在半導體產業鏈上提供附加價值的能力與提升整體營運規模與效率。