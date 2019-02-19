中國經濟成長進一步放緩 全球主要車廠今年恐更難過

對全球汽車生產商來說，2018 年已經相當艱難，在中國經濟成長進一步放緩之下，2019 年恐怕也並不容易。

據週一 (18 日) 公布數據，1 月份中國乘用車銷量年減 18%，汽車商依賴的最大市場正在動搖，而美國總統川普正準備對進口汽車課徵關稅，預計會對全球品牌帶來進一步打擊。

去年 7 月開始，中國汽車銷量就開始出現負成長，如今已是連續第 7 個月下滑，2018 年也是中國近 20 年來首次出現年度汽車銷量縮減。

中國汽車銷售已連續 7 個月下滑

Roland Berger 駐北京的汽車分析師 Gu Yatao，中國政府沒有採取刺激政策來為市場提供支持，使銷售壓力持續存在。LMC Automotive 上海董事總經理 John Zeng 表示，在 2016 年和 2017 年實施了購置稅減免，促使許多消費者提前買車，現在已少了這種動力。

全球車廠即使想減低對中國市場的依賴，但歐洲和北美市場正在萎縮，愈來愈多的乘車與汽車共享，減少了擁有汽車的必要性，日本也在萎縮，其他市場的銷量則不大，讓車廠難有策略上的靈活性。

通用汽車 (General Motors) 上個月在中國的銷量年減 10%，他們現在希望推出更多的新車型，以及轉向電動車，來扭轉如今的低迷。福特 (Ford) 去年在中國的銷售也縮減了近 3 分之 1。儘管德國福斯汽車 (Volkswagen)(大眾) 去年在中國的銷量寫下歷史新高，但今年 1 月，銷量仍舊減少了 3%。

專家警告，全球車廠的下個挑戰來自美國，而且，任何汽車關稅提高，也可能損害美國汽車業，因為它依賴進口零組件。 總部位於密西根州的遊說團體汽車研究中心本月警告，在最糟糕的情況下，關稅可能會導致美國數千家汽車工作崗位的流失，以及美國消費者的價格上漲。

美國總統川普週日已經收到商務部針對進口汽車是否對美國構成國家安全威脅的調查結果，川普接下來有 90 天的時間，可依據報告內容，決定是否加徵汽車關稅。