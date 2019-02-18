連七跌！中國一月汽車銷量下滑近16% 業者：沒有好轉的跡象

中國汽車工業協會 (CAAM)今 (18) 日公布最新數據，1 月汽車銷售量年減 15.8%，連續第 7 個月走跌，且「沒有好轉的跡象」。

CAAM 數據顯示，中國 1 月汽車銷售量，下滑至 236.7 萬輛。

CAAM 助理秘書長徐海東表示，1 月汽車銷售量持續下滑，沒有好轉的跡象，「我們估計，2 月銷量也將下滑。」

徐海東指出，造成汽車銷售量下滑的主因，是經濟成長趨緩，導致消費疲弱。

季節性因素，也影響了 1 月汽車銷售表現，因為消費者經常會在春節長假前後，延後買車決定。

CAAM 上個月發表 2018 全年銷量表現時便稱，2019 年，中國汽車總銷量，將維持在 2810 萬輛左右，較 2018 年持平。

當時，CAAM 指出，2018 年，新能源車銷量成長 61.7%，至 130 萬輛，今年銷量可望續增，上看 160 萬輛。

由 CAAM 資料可得知，1 月份，中國新能源車銷售量為 9.6 萬輛，年增 138%。

另一方面，歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 上週公布的數據亦顯示，1 月歐盟新車銷售註冊量，年減 4.6%，連續 5 個月下滑。

受歐元區經濟成長趨緩、英國脫歐，以及貿易戰造成的恐慌情緒影響，歐洲車市持續疲軟。