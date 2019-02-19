内部起爭端 美國政府對25%汽車關稅看法不一

美國汽車製造商、經銷商、和零件商企圖聯合免除新關稅的威脅。美國商務部周日 (17 日) 晚向白宮發送機密報告，並提出建議後，美國汽車業周一 (18 日) 敦促川普政府，呼籲不要對進口汽車和汽車零件徵收高額關稅。

美國商務部證實週日向總統川普提交了一份報告，調查外國汽車和汽車零件是否對國家安全構成威脅。川普表示，如果報告支持這一結論，他可能會徵收高達 20% 至 25% 的關稅。

汽車貿易組織警告說，關稅可能適得其反，提高美國消費者的價格，並使國內汽車市場陷入混亂。

一個代表廣泛汽車行業聯盟的行業組織 MEMA 表示，雖然底特律的三大汽車製造商在過去的幾十年中對外國製造汽車有所擔憂，但「國內汽車行業沒有一家公司要求進行該項調查。這些關稅如果實施，可能會推動海外新汽車技術的開發，使美國落後」。其他行業組織警告，即使在美國組裝的汽車上，價格也可能上漲，進口汽車關稅的潛在影響可能很大。

貿易組織抨擊美國商務部，因其將「232 條款」國家安全報告的細節保密。這將使該行業在接下來的 90 天內，也就是川普做決策的期間，更難以做出反應。

MEMA 認爲，圍繞報告的保密性只會增加關稅威脅造成整體行業的不確定性和擔憂。

政府官員表示，汽車的關稅是贏得日本和歐盟讓步的一種方法。去年，只要與這兩個貿易區塊的談判以有成效的方式進行，川普就同意不徵收關稅。

一些與川普同黨派的共和黨立法委員也表示他們有共同的擔憂。