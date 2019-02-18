遠傳今年行動加值目標占行動通訊營收突破10%

遠傳 (4904) 今年力拼行動加值，遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，目前遠傳加值服務持續成長，目前占比行動通訊營收約在 6-9%，今年目標希望突破 10%。尹德洋指出，此次和 NTT DOCOMO 合作，光相片書就討論約一年，而遠傳選擇和日方合作，是看上和 DOCOMO 合作，第一年預計要達到 10 萬戶，當初 DOCOMO 第一個是有做到 100 萬用戶，該服務在日本是無約的，但在台灣是有約無約都存在。



NTT DOCOMO 國際事業部亞洲業務部部長村山啓二郎 (Keijiro Murayama) 表示，談到 2020 年即將上路 5G，村山啟二郎表示，東京奧運會是 5G 一個很好展演場，DOCOMO 希望可創造出新運動運用、演唱會等模式，主要是希望可以跨出手機螢幕的範圍，找到一個新的領域，創造新的商品。



尹德洋表示，5G 時代主要不同點就是在低延遲、IOT 以及 Mobile，低延遲可用在無人駕駛的車輛，IOT 為萬物皆連，智慧音箱是一個很好得應用，另外，Mobile 挾在 5G 速度更快，消費者可在 VR、AR 的應用會更多，帶來更多 Video 的傳輸，4K 以影片可以輕鬆在手機上傳送。