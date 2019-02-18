沖壓件廠和勤擬發行3億元CB籌資 今向證期局補件

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 擬發行 3 億元有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資案，今 (18) 日向證期局完成補件，預計其申報生效日將重新起算，此一市場籌資案，主要為償還銀行借款及進行長期股權投資。

和勤精機的去年底向金管會證期局送件擬發行 3 億元有擔保可轉換公司債，原預計在上月 25 日生效，但遭證期局以「應行記載事項不充分」原因停申報生效，和勤精機則表示，今日向證期局完成補件。

和勤精機在去年第 4 季起進行公司產能調整，以迎接第 2 季起需求走揚，浙江嘉興和新廠第 5 生產線已在去年 10 月底動土，預計總投資額新台幣 2.9 億元，擴建年產 2500 萬件汽車座椅零組件產能，預計今年第 4 季完投產。

和勤精機嘉興和新廠第 5 生產線，預計投產後新增年產值約新台幣 5.8 億元，加計 2020 年後台中科二林廠新產能，預計和勤兩岸汽車零組件產值，每年將增加 25%。

和勤的嘉興和新廠現有 4 條生產線，為因應集團整體營運需求，將擴建和新廠第 5 生產，除擴產需求外，也將調整電鍍線及集中污水處理，以更符合環保法規，避免日後風險。

沖壓件廠和勤精機去年前 3 季財報，稅後純益 1.01 億元，年增 4.73 倍，每股純益為 1.34 元。