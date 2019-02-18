遠傳攜手日本NTT DOCOMO進軍台灣「相片書」市場

搶攻加值服務商機，遠傳電信 (4904) 今(18)日宣佈與日本最大電信業者 NTT DOCOMO 共同推出全新《friDay 拍拍本》相片書服務，遠傳月租型用戶，只要透過 App 上傳手機照片、編輯文字，每個月都可以收到從日本印製、空運到手的精緻相片書。 遠傳電信繼推出智慧科技支援服務的《數位萬事通》、全台首創雙頻定位裝置《BoBee 守護寶》及貼心智慧語音助理《愛講智慧音箱》後，2019 年再度宣布推出全新加值服務《friDay 拍拍本》，積極擴展全台「相片書」市場。



遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，以前透過相簿分享，即使泛黃的老照片，傳遞的感情真摯且厚實，進入手機時代，拍照、分享雖然變得輕而易舉，但真實、深刻的情感溫度還是不同。遠傳透過全新的加值服務，邀請用戶重新感受將生活美好握在手上的感動。



《friDay 拍拍本》為遠傳攜手 DOCOMO，再次合作推出的服務，在日本的服務為《d photo| NTT DOCOMO》，此服務自 2015 年 5 月於日本推出後，第一個月用戶數便達到八萬，目前用戶數更是高達兩百萬用戶，廣受日本用戶歡迎。而在台灣，消費者更是愛拍照，美食、精彩生活隨手拍、隨手分享, 是生活中重要的日常，但真正用過相片書的用戶，常碰到「編輯相片書耗時、不便」、 「App 界面不易上手」與「印刷品質不穩定」這三大痛點，而讓消費者裹足不前。再者，台灣人對於日本，不論是旅遊或商品，喜愛程度都很高，因此，洞察用戶需求後、評估提供日本印製、職人質感的相片書服務，深具發展潛力，而開啟了與 DOCOMO 的策略合作。



尹德洋指出，《friDay 拍拍本》每本相片書皆經由日本印刷大廠高品質印刷後空運來台，無需負擔運費，直接送到消費者手中，至於月租費約 149 元。