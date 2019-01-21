遠傳參與「台灣5G商用服務發展願景高峰會」 展出「大人物」創新應用

「台灣 5G 商用服務發展願景高峰會」於今 (21) 日登場，聚焦台灣 5G 進入商業應用時代的發展，串聯國內外的電信商、晶片商、運營商與測試設備商，發表 5G 商用規劃，引領產業革新。遠傳電信 (4904) 總經理井琪應邀參加啟動儀式，共同擘劃台灣 5G 發展。遠傳電信近日成軍「遠傳 5G 先鋒隊」，挾著全台首家加入國際 5GAA 的電信業者之優勢，以車聯網作為主要應用場域，宣告 5G 時代智慧交通的新願景。呼應大會商用服務之主題，遠傳現場展出「大人物」應用吸睛，大數據、人工智慧、物聯網將在 5G 技術上展現更多元的應用服務，積極搶攻 5G 商機。井琪表示，遠傳打造「大人物」數位創新應用，長期投入研發新技術，以期成為國內資通訊與數位應用服務的領航者。遠傳將以大數據、人工智慧與物聯網為發展重心，提供企業全球佈局解決方案接軌國際。遠傳同時也響應政府推動 5G，積極探索 5G 應用潛力領域，包含建康醫療、智慧交通等，並成立「遠傳 5G 先鋒隊」，與車聯網產業鏈結合共同研發技術與商業模式，遠傳將積極扮演串連車聯網產業鏈的推手。



遠傳電信轉型辦公室協理汪以仁受邀以「5G 物聯網商用前景」為題於大會中發表演說，分享 5G 時代電信業者扮演之角色以及 5G 應用趨勢。遠傳電信本次展出的「大人物」應用情境區，結合大數據的車流 / 人流分析、人工智慧於傳統產業創新應用，以及物聯網應用領域涵蓋智慧停車、智慧環境偵測、全球資產追蹤於各產業實際商用模式。正因大數據、人工智慧及物聯網三者之間相輔相成，遠傳透過豐富的資通訊整合經驗與電信領導企業的優勢，未來待 5G 相關的數位通訊法規通過上線，即可將各項創新科技的應用落實商轉，掌握 5G 時代國內產業發展的市場先機，更快速強化跨國物聯網服務，協助國內業者產業升級、行銷國際。