二極體市況回溫 虹揚-KY元月營收月增10.73%

受惠於中國大陸太陽能二極體市況回春，虹揚 - KY(6573)1 月營收 1.58 億元，月增 10.73%，展望後續，受惠於需求穩健加溫，加上遷廠結束後，產能到位，對後續營運可望持續加分。中國國家能源局於上月 28 日發布中國 2018 年全年太陽能發電新增裝機量達 4,426 萬千瓦，僅次於 2017 年新增裝機量，為歷史第二高，同時 2019 年中國國家能源局將以推進太陽能發電高品質發展為主線計畫之一，將持續推動太陽能產業發展。



虹揚 - KY 發言人程御峰表示：「太陽能二極體近期在零組件的拉貨力道上有持續回溫的現象，也反應在虹揚 - KY 的太陽能產品的營收表現上，在 1 月持續穩定成長，成長幅度有超過一成，顯示太陽能產業市況持續回溫的狀況下，對接單狀況較先前樂觀。」



二極體產業受惠於需求持續增加，整體市場的表現穩定，虹揚 - KY 發言人程御峰表示：「經過去年下半年的調整，虹揚目前在太陽能、家電、車用等領域的二極體的接單與出貨都比先前穩定，營收組成也較去年多元。而近期揚州二廠遷廠也逐漸接近尾聲，未來產線效率與可擴充性都較一廠來得完整，將能補足未來二極體需求增加下的產能缺口。」