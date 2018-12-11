虹揚-KY 11月業績小增 遷廠效益明年下半年顯現

二極體供應商虹揚發展科技 (6573)11 月營收 1.5 億元，月增 10.27%，累計營收達 19.3 億元，較去年同期年增 2.36%；展望後續，公司提到，廠區遷移明年中完成，效益明年下半年顯現。太陽能產業於 531 新政後受到不小的影響，而對於近期中國國家能源局公告領跑者計畫和在「十三五」規劃中期評估成果座談會中釋出太陽能產業將延續補貼的消息，虹揚 - KY 發言人程御峰表示：「虹揚 - KY 會持續關注太陽能相關的新政策與客戶拉貨的動態，公司在去年度開始啟動的多元產業研發與銷售布局也開始發酵，車用、物聯網、智慧家電等產業的營收比重逐漸提升，以降低對單一產業客戶的依賴，此外，虹揚 - KY 也積極投入研發新產品，研發應用在手動工具整流、強效電池模組整流等領域的低壓蕭特基 (Low VF Schottky)，雖然在銷售的營收基期較低，但在今年度也開始有倍數的營收成長。」



虹揚 - KY 持續進行揚州新廠的搬遷動作，新舊產線已陸續開始轉移，虹揚 - KY 發言人程御峰表示：「虹揚 - KY 正陸續將新舊廠的產能進行配套的轉換與測試，而虹揚 - KY 在新廠整體廠房的規劃上下足功夫，產線的效率與最大產能也有所提升，至於整體遷廠的進度預計會在明年年中前完成，待遷廠所有程序完成後也將開始與當地政府討論遷廠補助。」