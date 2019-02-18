研勤全球佈局收割 元月業績跳升

全球佈局逐漸開花結果，行車紀錄器品牌廠商研勤 (3632) 元月業績大幅成長，單月合併營收為 8437.4 萬元，較上月跳增 44.2%，年增亦達 23.7%。研勤表示，雖受中國汽車掛牌數成長趨緩影響車用周邊電子產品消費力道，惟該公司自去年起已逐步調整全球市場的銷售比重，除成長幅度較高的北美、日本外，東南亞車廠供應鏈布局亦逐步開花結果，於新加坡已成為多家日系車商新車出廠指定標配行車紀錄器，並積極切入東協其他國家相關市場布局，中南美市場亦正在洽商中，力拚全球均衡成長。



研勤旗下汽車安全系列周邊商品包括「PAPAGO!」行車記錄器、RAY 電子後視鏡、WayGo！衛星導航與胎壓偵測器等，其中以「PAPAGO!」全球布局最廣，營收占比亦最高。



目前研勤車安系列產品的全球佈局規劃上，由於北美本身已是相當成熟穩定的市場，該公司憑藉優異的產品競爭力，雖身為市場後進者然表現不俗，去年第四季並再透過北美子公司進一步拓展至經濟起飛中的中南美洲國家，因基期不高，預期機會再有大幅成長表現。



日本市場部份，研勤現已是當地海外行車記錄器第一品牌，由於日本在 2017 年下半年因行車糾紛事件帶動消費者對車安產品的重視，預期會是成長力道最強的國家，研勤受惠。



在既有的東南亞市場上，因該公司已打進新加波日系車廠供應鏈，讓行車記錄器成為汽車出廠的標準配備，今年將有明顯的成長力道，研勤將更加強與當地車商的合作力道，並透過新加波成為進軍東協市場的跳板，持續深耕東協市場佔有率與「PAPAGO!」知名度。



而在非車安產品部分，研勤今年重點將放在「AL8100 - 電子智能門鎖」，以及與地方政府共同推出的「帕卡人臉考勤系統」，由於台灣電子智能門鎖的市佔率仍遠低於韓國及歐美市場，其提供的便利性、智慧性與安全性遠大於傳統鑰匙鎖，是成長可期的市場；而人臉考勤系統也逐步深入台灣中部城鄉，兩大商品將成為今年非車安產品的成長關鍵。