瓦城1月營收年增兩成 連假＋新展店為2月營收添柴

受惠於拓點效益，瓦城 (2729)1 月營收 3.68 億元，年增 20.32%。瓦城表示，今年 1 月較去年同期新增 20 家門店，包含旗下【瓦城泰國料理】、【大心新泰式麵食】、【時時香 RICE BAR】各主力品牌店數齊步推進，與全新品牌【YABI KITCHEN】問市，加上飲料、甜點點用率提升，齊力為同店營收成長添翼。展望 2019 年，瓦城指出，集團兩岸拓點持續加溫，奠基於 2018 年已完成的 19 家新開店，包含配合新商場微風南山 1 月開幕的四家店，門店數成長 17%，今年連同春節 9 天假期與 228 連假助威，將持續挹注 2 月份營收。



此外，瓦城提到，旗下全新第七個自主研發品牌【YABI KITCHEN】，全球首店已於 1 月於微風南山正式對外營運，假日最高翻桌率達 7-8 次，最高候位顧客近 200 組；此外，【時時香 RICE BAR】於 2 個多月內已在台北、新竹地區指標商場開出三家店，同獲佳績，皆可望為 2019 年展店效益再加乘。



截至 2019 年 1 月，瓦城自有品牌總店數已達到 127 家，瓦城認為，在「3368」計畫下，新品牌、新開店力度皆持續強勁續航，目標上看 25-30 家新店點，預計 2019 年來客、營收佳績再攀新高峰。