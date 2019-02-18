電動自行車續熱 自行車雙雄巨大、美利達1月營收雙增

電動自行車在 2019 年銷售表現續揚，帶動自行車雙雄巨大 (9921)、美利達 (9914)1 月營收表現雙增，巨大 1 月營收 48.24 億，年增 8.53%，美利達 1 月營收則為 20.16 億元，年增 7.06%。在營收成長加持下，巨大、美利達今日股價雙揚，盤中皆有逾 3% 以上的漲幅。巨大表示，受惠於自有品牌電動自行車在歐洲持續熱銷，及自有品牌自行車在美國銷售成長，再加上中國市場回穩，帶動代工業務成長，進而推升 1 月營收年增逾 8.5%。



而美利達 1 月整體銷售台數逾 8.1 萬台，年減約 11.4%，但在高單價的電動自行車出貨占比成長下，營收仍較去年同期成長 7%。在以出口歐美為主的台灣廠方面，1 月銷售台數逾 6.7 萬台，年減 2.65%，營收則達 17.53 億元，年增一成。