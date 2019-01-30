〈瓦城新品牌亮相〉徐承義：成熟餐飲市場 靠「價值感」取勝

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 董事長徐承義今 (30) 日指出，餐飲品牌蜜月期短，餐飲「已經沒有流行這件事情，除了裝潢要流行，最重要的還是要好吃」，認為台灣餐飲市場已高度成熟，消費者不全然在意價格，反而更重視價值感。

徐承義說，東方菜系有太多東西可做，未來品牌推陳出新無虞，但開品牌速度不快的原因在細節，「蠻在意道地這件事情，但又要想怎麼創新」。

例如星馬就有不少名菜是重複的，需思考如何創造更好的餐飲體驗，因此，要做出更完整的組合，來提升菜系原來不足的地方。

徐承義強調，消費者選擇多了，已越來越重視細節，使餐飲業經營門檻越來越高，不僅要好吃、具話題性，更重要的是能持續提供一致的口味。

瓦城今年底前預計將再推出一個新品牌，徐承義說，開新品牌不難，研發團隊長年都在做菜色研發，但最重要的是吃法上的感受和創新的搭配性。

另一方面，徐承義今年希望透過主力品牌「瓦城泰國料理」作為領頭羊，將集團觸角積極拓展至三線城市，搭配「時時香」快速展店、開新品牌，營收持續創高可期。

至於海外市場，除了在中國，徐承義評估美國市場已久，今日透露確定會選在南加州洛杉磯開出首店，但要慎選在一個熱門的商場作為起點。

瓦城合併營收已連續 8 年創新高，且獲利也是連續 8 年創高，至 2017 年則是連續 5 年賺超過 1 個股本；而去年前 3 季稅後純益達 3.05 億元，年增 13%，每股純益 (EPS) 為 13.09 元，可說是上市櫃餐飲股中最強資優生。