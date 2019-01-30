〈瓦城新品牌亮相〉南洋菜的領導者 亞洲跨國界YABI首店進軍微風南山 營收創高可期

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (30) 日發表旗下第 7 個全新品牌─亞洲跨國界美食 YABI KITCHEN，平均客單價落於消費者接受度最高的 500-600 元間，瓦城董事長徐承義指出，去年共展店 19 家，今年腳步將更快，預計總店數再淨增 25-30 家，同時年底前有望再開 1 個全新品牌，成長動能無虞，營收再創新高可期。

YABI KITCHEN 首店坪數近 70 坪，設有 80 個座位，鎖定朋友聚餐、信義商務甚至是家庭等全客群，徐承義解釋，取名「YABI」是取自歡樂概念，並力求透過食材廚藝、創意吃法等，帶給消費者震撼靈魂的亞洲食物。

而除了新品牌，徐承義指出，今年集團展店主力是「時時香 RICE BAR」，全年可望一口氣開出 8 家。

目前瓦城集團共有 126 家分店，在台有 115 家，而看好信義商圈的聚客能力，已在此共插旗約 10 家店面，希望透過多元品牌在此擴展，發揮集團在商圈的影響力。

徐承義也指出，即便這 3 年來餐飲業面臨原物料、租金和基本工資都持續上漲的壓力，整體業態都面臨更高的挑戰，不過，瓦城管控成本能力強，有信心在營收成長下，也維持獲利成長的幅度。