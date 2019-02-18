數字元月營收年增3% 三大平台業績穩增 Q1營運可期

隨著選舉落幕，選後遞延的房市關注度回溫，帶動數字 (5287) 旗下 591 房屋交易 1 月營收年增 9%，也推升 1 月合併營收達 1.21 億元，年增 3%。展望首季，數字表示，年終紅包效應，以及年後線上廣告刊登需求，以期 591、8591 以及 518 三大平台穩健成長，首季營運表現可期。數字指出，受惠選後不確定因素消失，遞延的房市關注度回溫，加上農曆春節將至，2019 年台北國際電玩展，遊戲業者推出新遊戲或經典遊戲改版，帶動 591 以及 8591 的線上刊登、交易需求，推升 1 月營收年增 3%。



展望首季，數字提到，農曆春節假期，年終紅包效應，搭配台北國際電玩展造勢，遊戲業者強推新款或改款遊戲搶市，帶動 8591 線上買氣持續成長，且中小型企業農曆年後徵才需求增溫，以及台港兩地，房市關注度回溫，可望維持 591 房屋穩定成長，首季營運表現可期。