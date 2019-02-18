美食-KY、瓦城各擁業績題材 觀光股王爭霸戰再起

由於餐飲市場需求熱絡，瓦城 (2729-TW) 業績一向維持高檔且穩定成長的水準，美食 - KY(2723-TW) 也漸脫離在中國市場遭遇逆風的陰霾，隨著美食股價再度轉強，觀光股王爭霸戰再起，今 (18) 日早盤兩大觀光高價股股價最高價均來到 240 元。

瓦城甫公布 1 月合併營收 3.68 億元，月減 5.16%，年增 20.32%，創同期高點，瓦城說明，主要是受惠於拓點效益，1 月較去年同期新增 20 家門店。

展望 2019，瓦城指出，全年展店速度將比去年更快，全年新增店數上看 30 家。

另一方面，瓦城第 7 個自主研發新品牌「YABI KITCHEN」首店自 1 月 24 日於微風南山對外營運後，假日最高翻桌率達 7-8 次，最高候位顧客近 200 組，大受好評，成為集團拓展年輕客源的一大新動能。

而瓦城「時時香 RICE BAR」自在台中開出首店後穩步經營至今 1 年，創造高度好評，目前進入加速展店期，2 個多月來已在台北、新竹地區指標商場陸續開出 3 家店。隨著新品牌、新開店齊發，瓦城樂觀預期全年營收可望再締造新紀錄。

而美食甫公布 1 月合併營收 19.65 億元，月減 3.52%，年減 2.67%，連 6 個月較前一年度衰退，不過，美食說明，營收占比最高的中國市場，已逐漸擺脫外部因素干擾，業績年減幅有明顯改善，再加上美國維持展店腳步，也為營收成長添動能。