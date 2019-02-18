盤前財經大事搶先讀2019年2月18日

今日操盤前瞻

新股掛牌：詠昇

法說會：台達電、華碩、美律、玉山金、亞德客 - KY、祥碩、勝麗、旭隼

美股休市一日

台灣 1 月稅收統計

日本 12 月機器訂單

新加坡 1 月非石油出口

〈台股風向球〉行情忽冷忽熱 偏多方向阻礙仍不少

台股加權指數自金豬年開紅盤以來，漲點達 132.52 點，不過，上漲走勢集中在前半周，當小散戶開始跟進法人布局腳步後，行情似乎又冷了下來，美股周五又因美中可望達成貿易協議再大漲，台股下周又該怎麼走，法人認為，12 月 3 日波段高點 10148 點將是短線壓力，若美國持續有不確定性消息釋出，台股要衝破反壓，恐還要時間消化。閱讀全文...

〈觀察〉揮別去年 Q4 低點 台塑四寶 Q1 獲利可望增溫

台塑四寶去年第 4 季起飽受國際油價暴跌衝擊，獲利遭侵蝕，寫下近 4 年來低點，不過，今年上半年以來，國際油價持續反彈，且農曆春節後下游客戶開始回補庫存，3 月則進入石化產品需求旺季，亞洲歲修潮也將啟動，石化產品價格可望在 2 月落底，3 月後市況可望好轉，順勢帶動獲利增溫。閱讀全文...

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

一月二十五日，勞保局釋出訊息，最新的勞保財務精算報告已然出爐，勞保基金的破產年限，預估將從 2027 年提前至 2026 年。消息一出，嚇壞一眾勞工。閱讀全文...

〈觀察〉從網銀低使用量 可預見純網銀困境

三家純網銀戰隊在本周已全數完成送件，金管會將在今 (2019) 年 6 月底前放榜，未來台灣將有傳統銀行又有網路銀行，你期待純網銀的誕生嗎？閱讀全文...

【邱志昌專欄】匯率升貶決戰於 ECB 貨幣政策？

如果一個國家貨幣，成為 IMF(國際貨幣基金)「特別提款權」(SDR，Special Drawing Right)，則這國家央行將擁有「鑄幣權」。該國貨幣政策就有「外溢效果」(Over Spill-out Effect)；其效果的大小，由該種貨幣流通比率所決定，即全球 GDP 總規模與貿易總金額。閱讀全文...