1400倍認購在先 股價大漲在後 平安銀行可轉債周一上市料受熱捧

春節前獲得約 1400 倍資金積極認購的平安銀行可轉債將於周一上市，機構分析師預計平銀轉債將高價開盤，並吸引大量資金選擇上市首日配置。

平安銀行昨日公告稱，其發行的 260 億元人民幣可轉換公司債券自 2019 年 2 月 18 日起上市交易。平銀轉債票息較高且初始轉股價格 11.77 元與二級市場股價接近，兼具債底和轉股盈利的彈性。該可轉債此前在網下和網上獲得天量認購。平安銀行 1 月 21 日披露，除去向原股東配售的部分外，獲得 10.9 萬億元的網上和網下認購，申購倍數約 1400。

「下周一上市的時候預期開盤價會比較高，預計在 112 塊錢以上。」天風證券銀行業首席分析師廖志明表示，預計上市首日會有較大賣出量，但同時由於申購中籤率極低，會有大量資金選擇上市首日去配置。

廖志明稱，當時的申購就顯現出市場對平安銀行轉債的極大熱情，券商自營及資管、保險、公募基金、私募基金、社保等都積極申購，申購中籤率很低。

平安銀行股價今年以來上漲近兩成，股價上漲預期亦是轉債受追捧的原因之一。在廖志明看來，平安銀行是上市銀行中零售轉型做的非常有特色的銀行，業績彈性正在顯現。他預計平安銀行是 2019 年少數幾家業績增速上行的上市銀行之一。

平安銀行 1 月 4 日披露的業績快報顯示，預計 2018 年實現淨利潤人民幣 248 億元，年增率成長 7%，比上年的 2.61% 高出 4.39 個百分點，同期本金或利息逾期 90 天以上的貸款占比為 1.7%，比當年 9 月底下降 0.3 個百分點，比上年底則下降 0.73 個百分點。

銀行可轉債

可轉債既可以選擇持有到期兌付，也可以在約定期限內轉股。今年可轉債表現出了較好的上漲彈性。2018 年全年上證綜指下跌約 25%，同期上證轉債指數幾無變動；2019 年以來，上證轉債指數累計上漲逾 8%，小幅領先於上證綜指。目前 A 股上市銀行股價普遍處於低位，未來股價存在上漲預期。

公開數據顯示，目前 A 股上市銀行尚有逾人民幣 2000 億元可轉債有待發行，其中，交通銀行擬發行規模最大，為人民幣 600 億元，浦發銀行、民生銀行均為人民幣 500 億元，中信銀行、江蘇銀行分別為人民幣 400 億元、人民幣 200 億元。廖志明表示，在監管推動銀行補充資本這樣大的時間窗口裡，這類品種的審批預計很快。