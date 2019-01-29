一張表看懂中國政策頻送大禮 陸股長線底部浮現 抱股搶紅包行情

陸股經過 2018 年的下跌修正後，2019 年開年以來走勢呈現溫和回暖，陸股向來為台灣投資人在資產配置上相當重要的一塊，在美中貿易協商明朗化、人民幣轉升、中國官方積極推出救市政策等激勵之下，法人認為，陸股有中長期政策利多加持，長線底部已經浮現，投資人也可以安心抱股過年。

國泰投信表示，中國公布 2018 年經濟成長率為 6.6%，儘管符合預期，但創近 28 年來最低成長速度。受中美貿易戰影響，2019 年成長率可能進一步放緩，但預計仍可維持在 6% 之上。

國泰投信進一步指出，官方在正視經濟下行壓力之下，已擬定諸多政策因應，包括降稅減費，減輕企業及民眾負擔，而貨幣政策在通膨壓力溫和之下，也轉趨寬鬆以提振經濟，未來仍有進一步降息或降準的可能，配合中美貿易談判目前朝較樂觀的方向進展，若能達成實質性結果，對短期經濟與投資信心皆有正面幫助。

永豐投信也表示，儘管中國今年上半年總體經濟面仍偏弱，但中國官方已提出一連串利多政策，避免市況進一步惡化，帶動近期中國股市呈現反彈格局；上半年預計美國升息步調、中美貿易戰進程及全球景氣下行等消息仍將持續干擾著市場，然而陸股若是不破前低支撐，則長線底部有機會浮現。

政策面觀察，中國人行報告透露「去槓桿初見成效，穩槓桿成為下一階段主要目標」，表明未來去槓桿力道將有所減弱。另外近日官方亦發布一連串利多政策，包括降準、汽車、家電等擴大消費措施、減稅措施、風電、光伏發電支持政策、發放 5G 臨時牌照等，同時也設定 7 大具體工作任務，包括推動製造業高質量發展、加大製造業技術改造及 5G 商用步伐、推進鄉村振興戰略、統籌促進區域發展、加快經濟體制改革、推動全方位對外開放、加強保障及改善民生。

針對中美貿易談判工作觀察，永豐投信認為，主要可聚焦 3 大關鍵，分別為知識產權、華為和 5G，以及中國製造 2025。

永豐投信表示，由於美國指控中國迫使美國企業分享敏感技術及竊取知識產權，成為目前談判最棘手問題，且美國指控華為接受政府指令從事間諜活動，已經禁止政府採購華為產品，並敦促他國跟隨，評估中方能否提出令美方滿意之調整作法將關係磋商成敗；至於中國製造 2025 計畫，消息人士指出，在有助於貿易戰結束的前提下，中國願意修改此計畫，將部分內容延後 10 年。

永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎表示，短期市場仍聚焦中國國務院副總理劉鶴赴美與美國貿易代表萊特海澤及財政部長努欽之會面磋商，整體而言，中國態度已明顯軟化，且短期內中美雙方都有達成某種協議的壓力，不過預估貿易戰仍將是ㄧ場持久耐力戰。

國泰中國 A50(00636-TW) 基金經理鄭立誠則指出，農曆春節將屆，春節假期可望帶動旅遊、白酒、購物等消費旺季，進一步為相關廠商業績帶來正向成長，緊接著 3 月份中國兩會將揭開序幕，依照過去的經驗，兩會召開對盤面信心向來有帶動作用。

盧正穎表示，就指數評價面而言，中國 A 股本益比及股價淨值比已經低於 15 年平均且位於區間下緣，加上中國官方將加速推動改革，對外開放資本市場引入國際資金，長線可望吸引更多資金流入，建議投資人可逢低分批布局。